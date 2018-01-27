丹麦生蚝后澳海胆也成灾 中国网友：快发海胆签证

原标题：丹麦生蚝泛滥后澳海胆也成灾 大陆网友：快发“海胆签证”
参考消息网1月27日报道 台媒称，继丹麦生蚝泛滥后，澳大利亚东海岸也传出海胆泛滥成灾，几乎将海底啃成一片荒漠，影响当地海洋生态。消息传至大陆，网友纷纷表示，快发“海胆签证”，保证将整个海岸吃得干干净净。
据台湾联合新闻网1月26日报道，澳大利亚东海岸沿海地区出现海胆数量失控的情形，这些名为“Centro”的紫黑色海胆布满海岸。经营海胆加工的业者表示，这些海胆不断消灭所有食物，破坏海藻栖息地，留下光秃秃如月球表面盘的白色礁岩。若是没有东西吃，它们连石头都啃。
该业者更表示，Centro海胆已经成害，新州实施的海胆保护政策，渔民受限政策不得捕捞更让海洋公园成为牺牲品。不过相关环保部门表示，海胆尚未造成灾害，它们会爆增的原因来自天敌数量减少，他们会持续关注并进一步评估影响。
消息透过媒体传播至大陆，海胆的鲜美味道再次引发网友骚动，纷纷建议可仿效丹麦发“海胆签证”，“只要给三千广东家庭颁发海胆签证，把整个海岸舔干净你信不信”、“快说希望吃成几级保护生物”，还有网友笑说，“又想骗我国旅游军团去白帮忙，上次去丹麦吃生蚝的同志还没回来呢！哪有时间去管你的海胆”。
资料图片：澳大利亚海胆泛滥成灾，几乎将海底啃成一片荒漠。（台湾联合新闻网）
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