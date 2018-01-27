美媒：中国科技产业增长强劲 吸引海归奔向北上深

原标题：美媒：中国科技产业增长强劲 吸引“海归”奔向北上深

参考消息网1月27日报道 美媒称，到国外上名牌大学的人曾经不可避免地久居远方，但现在，越来越多的中国毕业生响应故国的召唤，许多人放弃在华尔街或硅谷的不菲收入奔向北京、上海和深圳。

据美国《福布斯》杂志网站1月25日报道，中国很早以前就开始用“海归”这个词来指留学后回国的人。一般来说，大多数学生会留在国外。美国国家科学基金会2013年的报告说，92%拥有美国博士学位的中国学生在毕业5年后仍居住在美国。

报道称，这些“海归”长期以来一直受到中国企业青睐，既是因为其所受优质教育，也是因为其国外生活经历。然而，外国大学的毕业生过去曾很难被国内企业招聘到。有研究表明，很大一部分中国留学生倾向于毕业后留在国外。也正是因此，那些回到国内的大学毕业生会得到丰厚的薪酬和福利——企业会努力让他们满意。

然而，现在有证据表明，这个趋势正在逆转。五年前，政府数据显示，海外中国留学生人数为33.97万人，其中18.62万人选择在毕业后回到中国。也就是说，一半以上的毕业生选择留在国外。与2011年相比，2016年出国留学人数增长了37.61%，回国学生增长了56.95%。

留学仍然是学生们的一个诱人选择，因为数据显示外国大学的毕业生仍然有望比中国大学的毕业生挣得多。这种工资差距如今虽然在缩小，但依然存在。总体上，中国的毕业生工资近年来有所下降，但留学生在毕业后选择回国的趋势必将持续，这受到若干因素的影响。

首先是中国经济的强劲，尤其是科技产业。据媒体报道，2016年中国信息技术产业的总产出同比增长10%。尽管近几个月国内生产总值（GDP）整体增速减缓，但中国的大型技术企业仍在急剧扩张。对于规模较小的技术类初创企业，风险资本持续涌入中国。根据普雷钦公司最近的一份报告，大中华区去年的风险资本投资超过650亿美元，同比增长35%，创历史新高，仅次于北美（770亿美元）。

其次是所谓的“竹子天花板”，这一理论认为，中国毕业生有望在国外的技术企业找到工作，但极少能升至高层管理人员职位。这个词是简·玄在她2015年的《打破竹子天花板：亚洲人的职业战略》一书中首创的，它有着充分的现实依据。2015年的一项研究发现，在五大技术公司（谷歌、惠普、英特尔、领英和雅虎）中，亚洲人和亚裔美国人占专业人员的27%，但高管中的比例只有它的一半。

最后，家的感觉不断吸引着更多的留学生回国。

不过，中国不仅仅着眼于争取本土毕业生回国。中国还希望吸引越来越多的外国毕业生到中国来，并在2017年对签证计划进行改革，让中国企业可以更容易地以工作签证雇佣外国毕业生。据媒体报道，从2000年到2010年，在华工作的外国人数量增长了两倍达到22万人。

此外，高校希望吸引外国学生到那里学习。中国近日表示，它计划到2020年成为亚洲最大的国际学生留学目的地，到那时每年招收50万名外国学生。（编译/何金娥）

资料图片：这是安装在国家超级计算无锡中心的“神威·太湖之光”超级计算机（2016年6月20日摄）。新华社记者 李响 摄

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