飞机上可以玩手机了 但扰民怎么办？

原标题：飞机上能玩手机了但扰民怎么办？

据中国之声《新闻纵横》报道：近些年来，飞机票的价格越来越亲民，春节临近，有不少在外工作的人们，会考虑选择飞机这一出行工具，以便快速到家，与家人相聚。近日，中国民航局全面解禁手机等电子设备在飞机上的使用，一时间有人欢呼雀跃，感叹终于能在飞机上使用手机，再也不无聊了，但也有一部分人表示担心，开放使用手机是否也意味着飞机上的清净时光没有了呢？方便与安静该如何兼得？

近日，中国民用航空局网站发布了《机上便携式电子设备（PED）使用评估指南》。当中提出，近年来，根据中国国情，经过技术测试、规章修订等一系列工作，认为开放机上便携式电子设备使用的条件已基本成熟。

“从现在开始，您在飞行过程中不必在关闭手机，只要使用飞行模式就可以了……”这是前几天海南航空一架航班的提示，听得出来已经和以往国内航班乘客所熟悉的提示不同了。随着手机不再需要关机，有不少人担心，在机上遇到公然放音乐和视频的事情会越来越多。

在中国参加音乐活动的外国著名歌手Jessie J近日在社交媒体上发布了一段视频，在视频中可以听到音量超大的视频播放声。对此，Jessie J无奈地抱怨说，“那个人正在飞机上看视频，声音非常大”。该事件迅速引发网络热议。有网友评论“最担心的事还是发生了”；还有网友感叹“旅途中最后的清静时光也没有了”。

其实网友的担心确实有道理，毕竟对于长途旅行而言，不少人会在飞机上短暂地休息一下。回看去年的相关统计数据也可以看出，2017年，我国航空公司共完成旅客运输量5.52亿人次，同比增长13.0%。如此巨大的出行人数，如果遭遇到高空扰民，脾气好的只是会心中默默吐槽，遇上一些脾气暴躁的可能会引起矛盾冲突进而对飞行安全造成恶劣影响。

中青旅联科目的地营销事业部总经理葛磊是一位空中飞人，经常要坐飞机出差，他说：“我自己可能一年平均下来要坐200多趟飞机，坐飞机多了什么事情都能遇见，包括无论是用手机还是用笔记本电脑外放影片，其实对旁边的乘客干扰（巨大），真的是感受非常差，也看到过，因为这样的事情引起一些现场冲突，或者是口角。”

针对类似事件，春秋航空公司工作人员对中国之声记者说：”春秋航空从1月21日起松绑了手机的禁令，目前暂时没有收到使用手机不当造成扰民的现象反馈，我们也在这里发出一个倡议，建议航班上旅客在飞机平飞之后，使用耳机或者将手机的音频调小，以免影响他人的出行。”

其实类似的事件也不是没有发生过，去年，有媒体做过一项市民素质调查，在公交地铁等交通工具上大声聊天、用手机大声放音乐和视频，分别占据84%和54%的比例。

现在来看，在飞机上手机扰民并不会触及我国航空管理的相关法规，如果乘客们遇到类似的情况也往往是由空乘人员微笑提醒，但是对于有些人，这样的善意提醒却可能收效甚微。

作为旅游业内人士，葛磊说：“作为运营主体或者行业部门来讲，做好充分提示工作是非常重要的。比如说可能未来大家可能听到在飞机上提示，包括现在我们在出境旅游的时候，导游也好，利用新媒体的方式也好，包括短信也好，告知大家希望在打开手机的时候不要使用外放功能。”

中国民航管理干部学院航空运输服务研究所所长邹建军对中国之声记者说，为了保证大家的出行体验还是应该有章可循，他建议可以从两个方面着手加强规范：“第一个方面是我们所说的怎么去提倡让大家个人素养提升，照顾周边人的感受，那另外一个就是能不能从旅游运输这些视角，他们过去有一个文明旅游行为习惯这样的约束，去修订它的细则把这一块内容给加进去。”

责任编辑：张建利