民进吉林省委：可召开冰雪武林大会 突出独有特色

原标题：民进吉林省委：“吉林冰雪”应突出特色，可召开冰雪武林大会

澎湃新闻记者 赵实 发自吉林长春

铺开世界地图可以发现，吉林省与欧洲阿尔卑斯山和北美落基山两大世界冰雪胜地同处于“冰雪黄金纬度带”。这意味着，吉林拥有着得天独厚的冰雪资源，也具备国内领先发展、国际竞争潜力的特色优势产业。

但在外界看来，吉林省的冰雪品牌影响力，并没有同为东北三省的黑龙江那么大。正在召开的政协吉林省第十二届委员会第一次会议上，“吉林冰雪”是委员们热议的高频词，民进吉林省委员会更是以党派名义上交提案，呼吁打造“吉林冰雪”国际化品牌。

提案指出，吉林冰雪的国际化品牌建设之所以存在不足，是因为缺少系统规划、缺乏专业人才资源，且独有特色不突出。为此，民进吉林省委建议，应在尽快制定系统规划的同时，提升吉林冰雪产业服务设施的建设，加大国际化旅游服务专业人员培养和高端人才储备，围绕吉林的民俗特色开展冰雪体验项目，“可开展中草药种植、针灸拔罐体验、冰雪武林大会。”

2018年1月26日，吉林省长春市南湖公园，41组冰雪雕塑打造了一个免费的冰雪盛宴，吸引着市民和游客观赏拍照。视觉中国 图

应借势“一带一路”着眼国际旅游市场

综合观察吉林省现有的规划，还没有成体系、成规模地打造“吉林冰雪”国际化品牌的内容。

民进吉林省委在提案中指出，虽然目前全省各地陆续开展了吉林冰雪国际化推广的活动，但因为缺乏全省范围的顶层设计，导致吉林省全域旅游国际化发展呈现出各自为政的局面，而各地关于国际化品牌建设更处于初始阶段，尚无系统规划。

民进吉林省委建议，作为“一带一路”倡议中向北开放的重要窗口，吉林要着眼国际旅游市场，出台“吉林冰雪”国际化品牌打造的系统规划，发布实施意见，广泛选拔旅游、教育、文化、外事、金融、民族、宗教、传媒、历史、商业等多领域的专家组成“吉林冰雪”国际化品牌打造专项推进小组，系统规划吉林冰雪国际化品牌打造。

冰雪专业人员外语不达标，可依托高校着力培养

限制“吉林冰雪”品牌国际化发展的一个最直接问题，就是基础设施和项目体验的不到位。提案表示，近邻黑龙江省，其名扬海内外的哈尔滨冰雪大世界、太阳岛雪博会、兆麟公园冰灯游园会等传统景区一直在加快创新步伐，一批新兴的冬季旅游产品也接连涌现。“而我们很多项目的参与互动程度差，多数只能看、只能听，但不能参与、不能体验。”提案认为，应该在最能充分体现吉林冰雪特色的城市应加大硬件设施建设投入，广泛吸纳社会各方资金，灵活调动各方力量，共同推进建设发展。

冰雪专业的人才资源也不可或缺的一环。但民进吉林省委在调研中发现，目前吉林省内绝大部分的冰雪旅游项目人员配备中，会外语并不是标配，较重大的展会上，也鲜少配备既懂外语又懂旅游相关知识的工作人员。

民进吉林省委建议，为改变这一短板，应依托高校教育教学资源，着力塑造一批懂旅游、懂文化、懂外语、了解省情、热爱吉林的专业服务人员队伍，应对未来“吉林冰雪”国际化市场推广和营销服务需要，开展国际青少年冰雪培训等，同时构建金融、保险、商贸等领域与“吉林冰雪”产业相适应的高端人才储备。

充分挖掘民俗文化，融入冰雪体验项目体验

长白山、雾凇、温泉、原生态民俗……吉林冰雪有着不可比拟的优势和独有特色，但在现阶段发展中，吉林冰雪的独有特色突出却并不足够。根据吉林省民委统计，全国 56 个民族在吉林省都有分布，民族文化资源极为丰富，但目前围绕民族传统文化特色资源挖掘力度还不够。

为此，民进吉林省委在提案中建议，可立足朝鲜族、满族、回族、锡伯族、蒙古族等在吉林世居的民族，围绕水稻耕种、酱菜歌舞、萨满文化、狩猎文化，开展冰雪体验项目，“如在不破坏生态前提下，打造原始生存状态体验基地，感受原始捕猎魅力；对外国人感兴趣的中医武术等项目，可开展中草药种植、针灸拔罐体验、冰雪武林大会等；拍摄一部与吉林相关的国际冰雪电影，都可能带来冰雪产业格局的改变。”

责任编辑：张义凌