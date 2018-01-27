美媒：中国股市正经千载难逢重整 攀升势头将继续

原标题：美媒称中国股市正经历“千载难逢”重整 “攀升势头将继续”

参考消息网1月27日报道 美媒称，中国股市正在出现引人注目的连续上涨，而且分析人士认为其迅速攀升的势头还将继续。

据美国消费者新闻与商业频道1月25日报道，高塔咨询公司旗下巴皮斯集团总经理迈克尔·巴皮斯24日在该频道节目中称：“这一波上涨行情将持续，而且还将继续呈现快速上涨。现在的上涨速度很快，千载难逢。我们认为这一势头还将持续。”

报道称，中国50指数ETF-iShares（也称为FXI指数）今年已实现开门红。追踪50支香港上市中国大蓝筹股的ETF指数在24日收盘时已连续第10天上涨，这是自2006年年末以来时间最长的一次连续上涨。25日ETF指数本有望实现连涨，却在午盘时下跌逾1%。

但中国股市已连续七周上涨，这是自2007年中旬以来时间最长的一次。

报道称，随着中国经济趋于成熟，金融、技术和电信板块股对投资者尤为具有吸引力。今年以来，中国建设银行、中国工商银行、平安保险、中国银行和中国人寿保险——ETF指数最大的5支蓝筹股——市值已平均上涨14%。ETF指数最大的技术股上市公司、世界第五大互联网公司腾讯市值在2018年已上涨近13%。

在2017年稳步增长33%的基础之上，今年以来ETF指数已上涨14%。去年ETF指数蓝筹股的业绩是自2009年以来最好的。今年以来标普500指数的增幅为6%，ETF指数的增幅是标普500指数的一倍以上。

美国投资机构米勒-塔巴克资产管理公司股票策略师马特·梅利警告称，ETF指数蓝筹股的交易处在超买状态，在短期内ETF指数的快速上升可能会遇到一定阻力。

梅利对美国消费者新闻与商业频道记者说：“它正接近于2015年的峰值。就近期而言，这肯定会遇到一定阻力。它再次呈现超买状态，而且以连续100天上涨，因此可能会少量回调。”

报道称，24日收盘时ETF指数已超过2015年4月的水平，为7年以来的最高值。ETF指数的RSI——相对强弱指标在上周末达到77后，已是自2007年以来的峰值。这一指标升高表明ETF指数蓝筹股的交易处在超买状态。

除有可能少量回调外，梅利仍看好中国股市，尤其是考虑到工业品价格近期的涨势。他认为工业价格指数JOC-ECRI与ETF指数上涨有很强的关联性。

责任编辑：张建利