十位上海市人大代表联名建议出台无人驾驶条例

原标题：十位上海市人大代表联名递交议案，建议出台无人驾驶条例

澎湃新闻记者 周航

无人驾驶方兴未艾，上海市人大代表建议，上海应尽快出台无人驾驶条例，既鼓励汽车厂商技术创新，也保障车主与乘客的权益。

正在召开的上海市第十五届人大一次会议上，上海市人大代表毛祥东联合另外9位代表，向大会提交了《关于制定无人驾驶条例的议案》，建议尽快出台无人驾驶条例。

毛祥东表示，当下多数汽车制造商都在开发无人驾驶技术，近两年内会逐步推出无人驾驶技术。有关立法条例应该考虑走在技术应用于市场之前。

“无人驾驶技术是大势所趋，美国一些州也积极鼓励汽车生产商开发无人驾驶技术，也出台了相关的条例办法，目前硬件都具备完善，只等软件的升级。”毛祥东说。

此前，2017年12月，北京公布《北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见（试行》和《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则（试行》，率先出台无人驾驶规定。

毛祥东建议，上海应尽快出台无人驾驶条例，若出台将是国内首创。

他建议，条例应保护开发无人驾驶技术的汽车厂商，鼓励其创新技术，同时要界定责任主体，保障车主与乘客的权益，鼓励使用无人驾驶技术。此外，条例应明确无人驾驶保险纳入现有的交通机动车保险范畴，确保道路行人安全。

责任编辑：张义凌