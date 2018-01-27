台大校长遴选任命一波三折 民进党被批丑态毕露

原标题：台大校长遴选任命一波三折 舆论称民进党粗暴干涉“丑态毕露”

新华社台北1月27日电（记者喻菲李凯）有岛内“第一学府”之称的台湾大学校长的遴选任命问题近日成为沸沸扬扬的政治事件。舆论批评民进党当局以政治插手校园，粗暴干涉大学的自治与学术，“丑态毕露”。

台大校长遴选任命一波三折。今年1月5日，台“中研院”院士、经济学家管中闵经台大校长遴选委员会投票当选下任台大校长。台湾媒体指出，由于管中闵曾任马英九执政期间发展规划主管部门的负责人，被民进党等绿营人士认为“颜色不对”，因而遭到绿营持续“质疑”“追打”“抹黑”，以致动用立法机构的审查权阻扰任命，让管中闵能否于2月1日如期上任出现变数。

对于民进党的指控，管中闵在社交媒体上以“莫须有”三字回应。台湾媒体刊文指出，所谓“管中闵抄袭学生论文”，实际上是学生在论文中引用管中闵等老师的文章，并已注明出处，所谓指控完全是“本末倒置”“乌龙笑话”。

1月26日晚，台湾大学研究诚信办公室开会审查后认定，管中闵等论文在前，研究生硕士论文在后，所谓抄袭论文不成立。台大表示，将尽快把调查结果报送台教育主管部门。

民进党的种种行径遭到岛内大多数舆论批评。舆论指出，民进党只因所选人士“颜色不对”，就恶意攻击，持续追打，肆意抹黑，是政党政治践踏校园，污染分化学术独立。而民众也对政治力量插手校园深恶痛绝。

台湾《联合报》在27日社论中指出，民进党恶意攻击是否最终影响到管中闵就任，目前尚难分晓。但无论如何，民进党利用立法机构预算审查的权力，赤裸裸地染指大学校长的选派，已经是丑态毕露，使得台湾社会充满谩骂、谎言与戾气。

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