新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

闽台海上航线春运期间增开平潭往返台北航班

闽台海上航线春运期间增开平潭往返台北航班
2018年01月27日 14:39 新华网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　新华社福州1月27日电（记者宓盈婷）记者从福建海峡高速客滚航运有限公司获悉，2018年2月13日将增开平潭往返台北航班。此外，将根据客流及气象情况，于2月14日再增开平潭直航台湾航班。

　　福建海峡高速客滚航运有限公司有关负责人表示，为进一步惠及往来两岸的台胞旅客，还推出台胞旅客乘船购票降价优惠促销活动，活动时间为今年1月24日至12月31日。

　　据悉，平潭“海峡号”春节期间每天都有航班，每个航班有750个位置，无论是从大陆回台湾过年，还是从台湾回大陆过年，都可搭乘“海峡号”返乡团聚。

　　目前，“海峡号”每周五、六执航平潭至台北航线，每周一、四、日执航平潭至台中航线。“丽娜轮”每周二、三执航台北至平潭航线。

责任编辑：桂强

开平平潭航班
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区