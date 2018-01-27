闽台海上航线春运期间增开平潭往返台北航班

新华社福州1月27日电（记者宓盈婷）记者从福建海峡高速客滚航运有限公司获悉，2018年2月13日将增开平潭往返台北航班。此外，将根据客流及气象情况，于2月14日再增开平潭直航台湾航班。

福建海峡高速客滚航运有限公司有关负责人表示，为进一步惠及往来两岸的台胞旅客，还推出台胞旅客乘船购票降价优惠促销活动，活动时间为今年1月24日至12月31日。

据悉，平潭“海峡号”春节期间每天都有航班，每个航班有750个位置，无论是从大陆回台湾过年，还是从台湾回大陆过年，都可搭乘“海峡号”返乡团聚。

目前，“海峡号”每周五、六执航平潭至台北航线，每周一、四、日执航平潭至台中航线。“丽娜轮”每周二、三执航台北至平潭航线。

责任编辑：桂强