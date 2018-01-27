原标题：北京：未来三年再退出1000家一般制造业企业

记者从正在举行的北京市“两会”上了解到，到2020年，北京将再退出1000家一般制造业企业，疏解提升市场和物流中心约300家。其中，2018年将调整退出一般性制造业500家，疏解提升市场和物流中心176家，疏解退出城六区二级及以下市属国有企业40家以上。

此外，还将推进一批学校和医院空间布局调整。启动北京联合大学新校区规划选址，推进北京工商大学、北京电影学院和北京信息科技大学等新校区建设；实现天坛医院新院区运行及老院区腾退，加快北京口腔医院整体迁建和友谊医院顺义院区、同仁医院亦庄院区二期等项目建设。通过公共服务资源空间布局调整，引导中心城区功能和人口有序转移。

北京市发改委党组成员刘伯正表示，除了疏解存量，在控增量方面还要加大力度，自2014年7月出台《北京市新增产业的禁止和限制目录》以来，已有1.86万件拟新增产业项目未获批。今年将再次修订升级“禁限目录”，制定更严苛的产业增量控制措施。

此外，2018年北京将计划拆除违法建设4000万平方米以上，确保新生违建零增长。继续开展“开墙打洞”治理、架空线入地等专项工作，完成核心区615条街巷环境整治任务。（央视记者 张伟泽 胡亚利）

责任编辑：柳龙龙