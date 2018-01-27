原标题：武汉天河机场因降雪关闭 两百余航班取消
中新社武汉1月27日电 （徐金波 张琦 钟明）27日，因降雪天气影响，武汉天河国际机场被迫关闭，200多架进出港航班被迫取消，并造成1000多名旅客滞留。
26日下午开始，武汉普降中到大雪，并持续至今。27日5时，武汉市气象台发布暴雪橙色预警信号：预计27日，武汉大部降雪量将达10毫米以上。
武汉天河国际机场因跑道积雪达不到正常起飞标准，当天早上被迫关闭，机场出动1800多名人力、数十台机械设备，紧急清理飞机跑到、机身等处积雪，并暂定14时才能正式开放。
受机场关闭影响，当天武汉至北京、上海、广州、深圳、乌鲁木齐、香港等地的200多架进出港航班被迫取消，并有多架飞机备降郑州、南昌等周边机场。
降雪还造成武汉至湖北省内宜昌、恩施、随州、襄阳、十堰等地13趟列车停运，以及武汉往返重庆、南京、上海、杭州等地14趟长途列车停运。沪汉蓉、京港澳、福银等途经武汉高速公路，也因路面结冰被迫封闭。
记者当天在武昌火车站看到，随着武汉高校陆续放假和外出务工人员陆续返乡，当前车站内的旅客数量较往常增加了不少。为保障进出站旅客安全，该站工作人员正顶风冒雪在通道上铺设草垫麻袋、撒盐融雪，并成立应急队清除道岔、轨道等处冰雪，确保车辆运行安全。
截至记者12时发稿时，武汉降雪天气还在持续，城区未发生有影响的大面积、长时间的拥堵，未发生死亡交通事故。（完）
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