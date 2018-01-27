台湾破获系列诈骗案 有骗子自称是英国军官

原标题：台湾破获系列诈骗案 骗术五花八门

现在的诈骗招数花样百出，令人防不胜防。近日，台湾警方破获了几起诈骗案，其中的各种骗人术真是五花八门，有的骗子自称是英国军官的，而有的骗子则以低价销售“尾牙”，也就是企事业单位年终活动的各类纪念品和礼品来行骗。

骗子冒充在叙利亚服役军官诈骗

最近有一位台湾女子在网络上结识了一个自称在叙利亚服役的英国军官，这位假军官说愿意到台湾与女子厮守终身，但是要她先付机票钱一万块新台币。银行保安眼见女子受骗，赶忙阻止汇款。

贱卖年会礼品 原是一场骗局

冒充叙利亚军官的骗局是“老梗”，而最近台湾盛行的骗术是贱卖“尾牙”礼品骗局。目前正是各公司举办“尾牙”的时候，台湾高雄的诈骗集团就以所谓便宜出售“尾牙”奖品手机为名实施诈骗。诈骗犯多是盗用别人的社交媒体号码，以低于市场价一万新台币左右的价格吸引买家，等买家汇款后，就再也找不到人。据称，最近一段时间已经有70多人受骗，诈骗所得上百万新台币。

“免疫细胞菌”骗局夺人性命

骗人钱财不算，有些骗术还会要人性命。台湾彰化的一名男子就将批量购买的200元新台币一瓶的“生物酵素益菌饮品”，自行更改品名为“免疫细胞菌”，对外宣称可治愈癌症。以每瓶5000元价格，贩卖给一名罹患口腔癌的王姓台商。骗子还告诉王姓台商调不可以接受化疗，否则会丧失效果，并称肿瘤肿胀是排毒反应。

彰化办案警察：这个林姓犯嫌，跟被害人讲，这个“免疫细胞菌”只要接受化疗，它的效用就会失效，所以一定不可以到医院给医生做治疗。

王姓台商食用假药1年后，最后病情恶化死亡。台湾警方已经依诈欺、违反食安法罪嫌将林姓嫌犯移送侦办。

责任编辑：柳龙龙