原标题：中央气象台：暴雪寒潮预警齐发 雨雪低温持续

这一周以来，雨雪、寒潮成了天气的关键词。

本周以来，雨雪和低温持续影响我国中东部多地。中央气象台今天继续发布暴雪橙色预警，安徽、江苏、浙江、湖北、湖南、江西等地有大到暴雪，其中，安徽东南部、浙江西北部局地有大暴雪。

此外，中央气象台今天也继续发布了寒潮蓝色预警，今天至2月3号，受频繁南下的冷空气影响，中东部地区自北向南气温还将有所下降，并继续维持偏低状态。黄淮、江汉、江淮、江南、华南等地的部分地区气温较常年偏低5-6℃。

从昨天夜间开始，安徽迎来新一轮，前一轮降雪还没有消融，新一轮降雪又到，给当地的除雪铲冰工作带来更大的压力。合肥新桥机场全部关闭，关闭时间将持续到明天早上6点，合肥两大火车站停运车次超过50趟。截至今天上午11点，合肥周边高速全线封闭，合肥市境内客运站处于全部停班状态。

受降雪天气影响，湖北武汉天河机场今天上午临时关闭，民航部门提醒，旅客根据机场和航空公司发布的信息及时调整行程。同时，由于机场主进场路积雪严重，建议尽量乘坐地铁、城铁等公共交通工具出行。

受低温冰冻天气影响。昨天下午6点左右，贵州省贵黔高速鸭池河大桥路段发生一起多车相撞事故，有人员被困。救援人员第一时间赶赴现场救援，对该路段实行交通管制。目前，消防搜救工作已经结束，交警和路政部门正在对事故车辆进行清理。据初步了解，事故原因是因为一辆油罐车在行经大桥时因路面凝冻侧翻，导致多车剐擦相撞。

受冰冻雨雪天气影响，江西省内部分高速临时管制，南昌湾里区立新村唯一的道路因结冰无法通行，全村一千五百多人出行受阻。当地组织人员，对结冰道路进行除冰。

再来看一下具体的天气预报，今天，中央气象台再次发布了暴雪和寒潮双预警。

昨夜开始，中东部降雪再度加强，根据气象监测，今早陕西、河南、湖北、安徽、江苏、浙江等地部分地区有5~10厘米的积雪，其中，河南南部、湖北西北部、安徽西部等地部分地区积雪深度达15~24厘米。

明天起雨雪范围将明显减小

中央气象台上午10点继续发布暴雪橙色预警，预计今天多地降雪仍会持续，安徽南部、江苏南部、浙江西北部、湖北东南部以及湖南西北部等地有大到暴雪、局地大暴雪。受降雪影响，上述地区积雪深度还将增加4~7厘米，局地可达10~15厘米。此外，在贵州、湖南、江西等地的部分地区有冻雨。预计明天起，雨雪范围将明显减小。

中央气象台首席预报员 张涛：28号这个雪线就会南压到贵州的北部、湖南北部这些地区，但是量级会显著地减弱，再往南地区降雨会比较明显，主要是江南的中南部具体来说中到大雨。那么对于湖北、江苏、安徽的这些降雪，在28号也就趋于结束，29号之后就基本上是一个结束。

未来一周冷空气频繁 低温持续

专家表示，未来一周，虽然雨雪将逐渐减弱趋于结束，但是新的冷空气又将南下，中东部地区自北向南气温还将下降，继续维持偏低状态。寒潮预警解除仅一天时间，今天再度发布，提醒人们持续做好防寒保暖措施。

中央气象台首席预报员 张涛：后续就是有多股冷空气一直在补充南下，基本上28号有补充，然后30号有补充，2月1号还有一股补充，那么2月1号这股补充要更强一些，使得整个这样一个气温维持在一个较低的水平上，但是降温的幅度并不会太大，因为气温整体已经比较低了，所以的话我们预计在2月5号之前，低温仍然是一个主旋律。

责任编辑：柳龙龙