原标题：南昌汉代海昏侯墓园五号墓墓主为刘贺嗣子刘充国（图）

图为海昏侯墓园五号墓中出土的刻有“刘充国印”字样的铜印。（江西省文物考古研究院 供图）

中新网南昌1月27日电 （记者 刘占昆）记者27日从江西省文物考古研究院获悉，南昌汉代海昏侯国考古发掘取得阶段性进展。通过实验室考古，海昏侯墓园五号墓中出土一枚刻有“刘充国印”字样的金属印章。结合文献记载，专家判断墓主是海昏侯刘贺第一个早逝的嗣子刘充国。

图为五号墓主棺中出土的玛瑙。（江西省文物考古研究院 供图）

2012年至2014年，江西省文物考古研究院依据南昌西汉海昏侯墓的考古工作技术路线图和考古工作计划，报经国家文物局批准后，对海昏侯墓园五号墓进行了发掘。2015年至2016年1月完成了M5主棺的套箱工作并安全提取进实验室。2017年初，M5主棺的实验室考古工作正式启动。

图为五号墓主棺中出土的缠丝玛瑙（又称苏莱曼尼玛瑙）。（江西省文物考古研究院 供图）

M5主棺的实验室考古工作由江西省文物考古研究院与中国社会科学院考古研究所合作进行。2017年3月，开始清理M5主棺套箱箱体内和棺盖上的填充土。2017年8月，邀请北京科技大学、上海硅酸盐研究所、首都师范大学等科研单位共同参与，使用薄荷醇材料揭取棺盖。2017年9、10月，清理棺内表层淤泥。11月至今，M5主棺的实验室清理工作仍在进行中。

南昌汉代海昏侯墓考古领队杨军表示，到目前为止，M5及M5主棺的实验室考古工作取得了阶段性收获。

据介绍，五号墓位于南昌汉代海昏侯墓园北部，处在主墓M1刘贺墓的正北方向。墓前有回廊形地面建筑遗迹，该遗迹结构规整，打破墓道填土，主体夯土基址呈“凹”字形，外围分布方形夯土基础，有的基础内还残存柱础石，东西长约12、南北宽约9米，面积约108平方米。封土高约3米，周围有排水沟。

墓室平面呈“甲”字形，长约6.16、宽约5.54、深约6米，斜坡墓道南北长约12.67、东西宽约2.96~4.7米，总面积93平方米。墓内有一棺和一椁。椁室出土青铜器、玉器、陶器等100多件。

主棺的实验室清理工作到目前为止，可见M5墓主头部被漆器叠压，下有玉圭、玉枕。颈部有玉组珮。腰部有玉带钩、玉觹、水晶、玛瑙、铜印、玉具剑、书刀和马蹄金。铜印龟纽，上有“刘充国印”的文字。足部有3个青铜小罐。遗骸上有大小玉璧。下有用贴金片的云母进行包边的丝缕琉璃席。

图为五号墓主棺中出土的水晶珠。（江西省文物考古研究院 供图）

出土的玉器经中国社会科学院考古研究所检测分析，多数为新疆和田玉料，矿物成分属透闪石，还有数量可观的玛瑙（包括缠丝玛瑙又称苏莱曼尼玛瑙）、水晶、琥珀和疑似角质类器物等，它们都是西汉时期陆上、海上“丝绸之路”和中西文化交流的重要见证。

江西省文物考古研究院表示，根据出土的写有“刘充国”名字的铜印，并结合海昏侯刘贺墓中出土的木牍以及《汉书》等文献记载，五号墓为海昏侯刘贺墓园内的祔葬墓，墓主是海昏侯刘贺第一个早逝的嗣子刘充国。

南昌汉代海昏侯国遗址是第七批全国重点文物保护单位，位于江西省南昌市新建区，是中国目前发现的面积最大、保存最好、格局最完整、内涵最为丰富的典型汉代列侯国都城聚落遗址。其中，海昏侯墓主人是第一代海昏侯刘贺，他是汉武帝之孙，曾当过27天皇帝后遭废黜，史称“汉废帝”。（完）

责任编辑：柳龙龙