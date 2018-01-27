原标题：浙江317省道开化境内一危化品罐车侧翻 8人被困
今天上午7点左右，浙江开化县317省道张湾乡爱国村附近下山二桥路段发生一起危化品车辆侧翻事故，车内装载14吨氯磺酸危化品发生泄漏，冒出白烟，情况紧急。
接警后，消防部门立即调派7车、41名救援官兵赶赴现场处置，衢州市公安消防支队全勤指挥部遂行前往指挥处置。开化当地立即启动应急机制，安监、交警、路政等救援力量也相继赶赴现场协助救援，并设置警戒区域，疏散周围群众。
到达现场后，消防官兵发现一辆危化品槽罐车侧翻在路中间，罐体上方进料口盖子处出现泄漏，有氯磺酸挥发白烟冒出。据了解，氯磺酸具有强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤，其蒸汽对粘膜和呼吸道有明显刺激作用，遇水反应剧烈类似于硫酸。
了解情况后，现场指挥员立即联系调集一辆重型吊车赶往现场增援，并命令三名队员穿上防化服对事故车辆进行关阀堵漏处理。重型吊车到达现场后，将危险品车吊起扶正。同时，另一组队员在周围搜寻被困人员。
截至目前，共营救出8名被困群众，并已控制泄漏范围，事故路段处置救援工作还在紧张有序地进行中，事故未造成人员伤亡。
（央视记者 于晨 通讯员 傅元璋）
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