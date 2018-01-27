这家最穷上市公司账上仅178元 背后有何隐情？

原标题：中国最穷上市公司：账上只有178元！网友：我竟比上市公司有钱，这件事可以吹一辈子了。。。

堂堂一家A股上市公司，共有552名员工，账上只剩178元，这样的事情你能信吗？但它偏偏就是发生了！

A股戴帽公司*ST华泽，因为“穷”而当了一次网红的上市公司，已经停牌近两年。

而且投资者发现，这家公司的官方网站最近两周突然无法打开，而公司给出的答复竟然是因为欠费暂停了。

不少网友都笑称：这件事情我可以吹一辈子了，我居然比一家上市公司更有钱！

这个上市公司居然穷到了这个地步？这到底是怎么回事？

最穷上市公司：账上只有178元！

央视财经频道记者输入华泽公司的网站地址后发现，该网站确实已经停止运营，而域名也已被人抢注后标价售卖。

这家公司全名为成都华泽钴镍材料股份有限公司，主营范围包括有色金属、矿产品的销售等，1997年就在深交所上市，算得上老牌上市公司。

一家上市公司到底有多窘迫，才会连自己的官方网站都保不住呢？记者来到位于四川成都的华泽公司注册办公地址，写字楼的楼层标牌上并没有公司信息，记者找到门牌号所在房间后发现，里面只有一名工作人员。

成都华泽钴镍材料股份有限公司 工作人员：因为它工商注册地还没有办理变更，所以它注册地还是在这边，实际上它的办公地早就是在西安了。在成都，服务的对象主要就是原来上市公司化纤厂的退休员工，没有其他业务。这边还有3、4个人，都是以前老的上市公司的。工资拖欠几个月了。

一家A股上市公司，居然缺钱到连自己的官网都做不起了？做一个官网需要很多钱吗？

记者咨询了网站运营人士，其实网站运营有贵有便宜，从一两千到几千上万都有，刚开始只需要几千块钱，后面每年只要几百或一千元就够了。

穷到连几千块钱都拿不出来了，而还有更惊人的。公司财报显示：

2015年、2016年，公司分别净亏损1.55亿元、4.04亿元；

2017年前三季度，公司净亏损1.15亿元；

截至2017年三季度末，ST华泽账上资金只有100多万元；

母公司资产负债表下，货币资金更是只有不到178元。

记者调查发现，华泽真正运营总部在陕西西安。公司前身为成都聚友网络股份有限公司，2013年底，陕西华泽镍钴金属有限公司注入股权后借壳上市，随后，股票更名“华泽钴镍”，2016年3月1日起，公司因重组事项停牌，重组失败后停牌至今。

陕西华泽镍钴金属有限公司 工作人员：我们从2016年下半年以后，整个公司的资金链就断了，所以整个公司来说生产经营全部都停了。

工作人员介绍，在西安的分公司下属500多名职工的工资和社保均有拖欠，因此职工大量流失在外自谋生路，但并未与华泽解除劳动关系。

陕西华泽镍钴金属有限公司 工作人员：总公司这边现在大部分已经都离职了，我们现在留在这的也就剩20来号人了。工资没有正常发放。给他撑着，最起码让它保住壳，咱得有人去管。

最穷上市公司为啥这么穷？背后有何隐情↓↓

资本市场起起落落很正常，上市公司出现经营亏损，也可以理解。但记者调查发现，ST华泽走到今天这步田地，却并非是因为简单的经营不善。

2016年，审计机构瑞华会计师事务所对ST华泽2015年度财务报告出具了“保留意见”的审计报告，这份财报显示，在公司18.64亿元的其他应收款中，有14.97亿元为违规占款。“公司巨额资金遭实际控制方、关联企业陕西星王集团占用”的消息就此曝光。

从ST华泽此后多份公告可以看出，董事会其他成员对这种大股东占用资金、掏空上市公司的行为极为不满，不过，当记者尝试采访一位董事会成员时，还是遭到了拒绝。

成都华泽钴镍材料股份有限公司监事（电话） 杨源新：哦，我不接受采访，谢谢。我们有规定的。

大股东违规占款到底去了哪儿？目前没有准确消息可以证实。但过去半年内，作为ST华泽实际控制方的陕西星王集团，却先后与外地企业合作商定两笔地产项目的投资，累计金额超过110亿元。这难免不引发众多投资者的质疑：大股东到底是没钱还？还是不想还？

据了解，针对占款问题，ST华泽及其关联方曾陆续提出过多种解决方案，至今公司已披露过83份相关公告，只不过却很少有实质性进展。

最新消息显示，

公司2016年收到关联方偿还资金合计仅为1156.39万元，不足占用资金的1%。

中审众环会计师事务所（电话） 审计师：我们也在沟通，公司那边也在推这个事项，在内部梳理那些占用资金的流向。

据了解，

陕西华泽及公司实际控制人王应虎、王辉、王涛三人还因多起利用上市公司违规对外担保纠纷被起诉。目前，王辉、王涛所持大部分股份被质押、全部股份已经司法冻结。王应虎及下属公司平安鑫海均已被列为失信被执行人。

记者 宁坤：这里是西安市的高新区，陕西华泽镍钴金属有限公司的办公地点就在我身后的这栋大楼里。那目前已有两家审计机构正在对ST华泽出现的问题进行专项审计。截至2017年12月，审计调查初步可以确认的关联方占用资金为约13亿元。刚刚这里的工作人员也坦言，公司集团目前整个的资金链情况比较紧张，如果到今年四月份年报结果公布之后，公司持续第三年经营状况为亏损的话，按规定，将面临退市的处置。

按照法律规定，

上市公司在面临暂停上市处置之后一年，如果继续亏损则会被终止上市，也就是最终退市。

然而，ST华泽今天连发5条公告，显示企业目前还没有聘请到年报审计机构，也许不等年报出炉，证监会行政处罚、涉嫌违规披露罪等原因，就有可能导致ST华泽退市。

上市公司违规 投资者最受伤

上市公司违规操作，最苦最受伤的一定是普通投资者。

业内人士表示，

虽然遭受损失的投资者可以事后起诉索赔，但由于各种客观困难，投资者维权并不容易。

在采访中，华泽方面的工作人员表示，公司仍然有经营能力，也一直在努力避免退市的结果。

陕西华泽镍钴金属有限公司 工作人员：如果壳保上的话，最起码我们融资啊什么就有突破口了嘛，要不然你这个没有资金链就没办法经营下去了。

根据2017年7月证监会下达的初步处罚意见，王涛、王应虎、郭立红等主管人员或将被采取证券市场禁入措施，公司及主管人员则将接受警告及3万元至90万元不等的罚款。但ST华泽到底会面临什么命运，仍有待监管部门的最终意见。

四川证监局工作人员（电话）： ST华泽就是行政处罚书要准备下达了，具体时间不清楚，我就知道在最后的关头了，马上要下处罚书了。

近两年，证监会立案调查和处罚了多起关联资金占用的案件，包括七星科技、南源电力等，但近15亿元的非经营性资金占用并不多见。截至2017年第三季度末，ST华泽的股票共有65669户投资者，人均持股4224股。按照停牌前12.50元的收盘价算，平均每位投资者有52800元被套。

相关方面律师表示，

对于普通投资者来说，即便通过诉讼维权，也往往会面临诉讼程序时间长、涉及人数众多等难题；

而且此类案件的证据收集和认定，都是非常难的。

北京蓝鹏（成都）律师事务所律师 李力：虽然说对这块有明确的规定，但是实际情况是大股东，有些行为或者操作的方式，你要想去查或者去认定他是违法或者犯罪这个是非常难的，现实生活中。他形式上有合同，或者有供销合同、或者有投资合同，但实际上他有一些其他的目的你还是不好界定的。

让监管来得更猛烈一些

拜大股东所赐，一家原本有500多员工的上市公司，最后却穷困潦倒至此。大股东轻易就能把上市公司当成自家提款机，说到底还是违规成本太低，现有法律并不能有效遏制他们的行为。目前我们能看到相关责任人可能面临的处罚，除了市场禁入，也就是90万元的罚款。这个数字和15亿元的占用资金相比，实在是九牛一毛。

我们期待更全方位的监管、更严厉的监管，让大股东有“莫伸手，伸手必被捉”的忌惮，才能杜绝此类事件的屡屡发生。

责任编辑：张建利