原标题：寒潮持续！中东部气温将猛跌 江南等地仍有降雪局地暴雪

中央气象台今天6时继续发布寒潮蓝色预警。1月28日至2月3日，受频繁南下的冷空气影响，中东部地区自北向南气温还将有所下降，并继续维持偏低状态。黄淮、江汉、江淮、江南、华南等地的部分地区气温较常年偏低5~6℃。

降雪方面，中央气象台今天6时解除暴雪橙色预警，但今明两天江南中北部及西部等地仍有小雪或雨夹雪。截至28日5时，江苏仍出现强降雪天气，局地遭遇大暴雪。预计今天白天，安徽东南部、浙江西北部局地有暴雪。

今明天华北江南等局地降温超10℃

中央气象台预计，未来48小时，我国中东部大部地区自北向南将先后出现4~5级偏北风，沿海及江河湖面阵风6~8级；西北地区东南部、华北西南部、黄淮西北部、江淮、江南北部及东部、西南地区东南部、华南大部等地气温累积将下降4~8℃，局地超过10℃；期间，最低气温0℃线将南压至浙江中部、江西中南部至广西东北部、贵州南部等地，-10℃线位于黄淮东部-华北南部-西北地区东部一线。另外，东海南部、台湾海峡等海域将有7~8级、阵风9~10级的大风。

暴雪橙色预警解除 江南等地仍有雪

由于降雪范围减小，强度减弱，中央气象台28日06时解除暴雪橙色预警。但28日08时至29日08时，江南中北部及西部等地仍有小雪或雨夹雪。贵州中部、湖南中南部等地的部分地区有冻雨。

△26日，航拍下的杭州西湖杨公堤。

监测显示，截至28日5时，江苏仍出现强降雪天气，局地遭遇大暴雪，其中南京的高淳降雪量最大，达到21.9毫米，浦口、句容、宜兴积雪深度均超过25厘米，足足没过脚踝。预计，今天白天江苏仍有降雪。

此外，安徽南部、江苏南部、浙江西北部、湖北东南部、湖南北部、江西北部等地今天仍有大雪，其中，安徽东南部、浙江西北部局地有暴雪（10~15毫米）。上述地区新增积雪深度3~6厘米，局地可达8~12厘米。此外，贵州中东部、湖南中南部、江西中北部等地有冻雨。

△降雪导致江西数十条高速、普通公路因雨雪冰冻封闭或阻断。

多地用电负荷剧增 发电量创冬季新高

入冬以来，我国用电水平持续攀升，全国发电量日均达191.29亿千瓦时，日发电量最高达201亿千瓦时，比去年冬季最大值增长了15%，创冬季历史新高。国家电网公司系统东北、西北两个区域电网及湖南、辽宁、吉林等3个省级电网用电负荷再创历史新高。受低温寒潮、电煤供应等因素影响，河北、江苏、河南、湖南、江西等电网电力供应紧张。

国家电力调度控制中心副主任王玉玲分析：“发电量创冬季历史新高，主要还是因为天气寒冷，居民取暖负荷需求增长明显造成的。”

在华东平衡紧张期间，国调中心采取增开华中、西南地区水电和华北、西北地区火电等手段，充分利用跨区跨省通道增加华东受入直流功率，有效缓解了寒潮期间电力紧张的局面。

王玉玲表示，为确保电网安全稳定和电力可靠供应，后续还将根据天气情况，加强负荷预测，做好电力电量平衡分析。

责任编辑：张岩