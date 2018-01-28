原标题：广西一渔船起火沉没阻航道 北海至涠洲岛停航
1月27日傍晚，停泊在广西北海市侨港码头的一艘渔船起火，消防紧急处置。由于火势较大，该船随后沉没，堵塞航道，无人员伤亡。受此影响，往来北海至涠洲岛的航线停航。截止到28日中午12点，涠洲岛上的2000多名滞留旅客已返回北海，但北海到涠洲岛的航线仍无法正常营运，恢复时间待定。（央视记者 范若舟）
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