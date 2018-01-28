桂林高速路段5车追尾连撞 致三死一伤(图)

原标题：桂林高速路段5车追尾连撞 致三死一伤（组图）
中新网桂林1月28日电（熊有发 都春雷）1月27日，泉南高速桂林往兴安方向路段发生一起5车连环追尾事故，造成三死一伤。
27日上午8时许，桂林消防119指挥中心接到报警立即调派兴安、灵川两个中队、4台消防车、28名官兵赶赴现场处置。
消防官兵到达现场后发现，在泉南高速1062路段，一辆油罐车与一辆大货车并排停靠在高速上，油罐车车头部位严重变形，车头旁一辆小汽车已经被完全挤压变形，汽车部件散落一地，驾驶员被甩出车外，经医务人员确认已遇难。另有3人被困小汽车内，经医务人员查验，除副驾驶位置被困的女子受伤，其余2人已经不幸遇难。
根据现场情况，消防官兵立即展开救援，并协助交警部门对事故路段进行交通管制，防止事故再次发生。经过消防官兵两个多小时的努力被困的伤者被成功救出。
据罐车司机候某介绍，当天上午8时许，他开着罐车拉着一车食用油往长沙方向走，刚到该路段时，就发现前面出了事故，因为罐车比较重，该路段是一座桥又结了冰，就在其踩刹车过程中发现车子不受控制，一头撞上前边的小汽车，后面的车也跟着追尾了。
据悉，事故路段现场气温零下1摄氏度，路面不同程度结冰，共有5辆车发生追尾，其中1辆为小汽车，事发后交警路政部门及时赶到，并临时封闭该路段。
消防部门提醒，冬季来临，道路因下雨容易结冰打滑，行车时一定要减速慢行，保持车距，遇到湿滑路段时切勿猛打方向或紧急制动。（完）
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