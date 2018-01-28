印度烈火-5导弹能抵达中国最北端？真相在这里

原标题：印度导弹能抵达中国最北端？真相在这里——

外媒称，26日在新德里举行的共和国日阅兵式是印度外交盛事，受邀外国嘉宾经过了精心选择以巩固对于现政府至关重要的联盟关系。

大举打造新锐武器

据英国《泰晤士报》网站1月26日报道，印度总理莫迪今年邀请了10个东南亚国家的领导人，显然是为了遏制中国日益增强的影响力。节日的几天前，印度试射了“烈火”-5远程弹道导弹，它能携带核弹头并打击中国的大多数城市。

▲英国《泰晤士报》报道截图

这个导弹计划是印度本土武器生产的最重要组成部分，但5年来印度是世界最大的武器进口国。从2012年到2016年，印度在全球武器进口中占了13%。此后，莫迪表示要斥资2500亿美元彻底革新军队的老化装备。

莫迪发起的“印度制造”计划致力于像中国那样提振本土武器制造，但因种种拖延和繁文缛节而停滞不前。

俄罗斯迄今为止仍是印度最大的军火供应国。美国近年来大力推进，谋求吸引印度向其靠拢以便防范中国。2014年莫迪上任以来，印美和解的步伐加快。印度去年和美国签订了一笔购买22架“海上卫士”无人机的20亿美元合同。

▲美国“海上卫士”无人机

另据泰国《亚洲时报》网站1月25日报道，印度国防部长尼尔马拉·西塔拉曼上周宣称印军发射了可携带核弹头的“烈火”-5弹道导弹。

《印度时报》报道称，“烈火”-5的射程超过5000公里，能抵达中国的最北端。也就是说，北京、上海和广州都在其打击范围内。

▲“烈火”-5导弹（美国《纽约时报》网站）

但中国军事观察家宋忠平指出，没有更多证据表明这枚导弹满足了所有的试验参数。上海社科院国际关系研究所研究员胡志勇也表示，这种导弹虽然在理论上可以命中北京，但印度的导弹技术还远远不达标。

中国远程导弹的王牌是“东风”-41。它的射程在1.2万到1.5万公里之间，最高巡航速度为25马赫，可携带多枚热核弹头且能够各自瞄准不同目标。

印度的经济规模不如中国、政府能拿出的钱也更少，却已向北京展示了其战略部队司令部拥有一个日益壮大的核武库。除了射程较短的“大地”和“弓”导弹，印度战略部队司令部还拥有较早型号的“烈火”导弹。

▲1月26日，印度在新德里举行的共和国日阅兵式上展示“天空”地对空导弹。（法新社）

此次试验的前一天，印度刚和日本的自卫队一起在印度洋举行了海上演练。印度还谋求与东盟国家加强军事合作，目的是在印度洋以及南海遏制中国。

中国多家报纸现正敦促解放军深入南亚和印度洋进行演习和飞越自由行动，并扶持巴基斯坦的防务能力，以此充当前哨和缓冲。有些人甚至建议在巴基斯坦东部部署“东风”中程导弹来抗衡印度的威胁。

拉拢东盟牵制中国

日本《朝日新闻》1月26日报道称，印度与东盟首脑会议25日在新德里开幕。东盟十国领导人26日还获邀出席印度共和国日纪念庆典，这也展现出印度重视东盟的姿态。印度此举意在牵制不断在印度周边和东南亚强化影响力的中国。

▲1月24日，印度总理莫迪（右）欢迎缅甸国务资政昂山素季到访新德里。（路透社）

印度自上世纪90年代以来就提出了以增长显著的东南亚为范本的“向东看”政策。2014年就任总理的莫迪则更进一步提出“东进”政策。

对中国充满戒心的印度再次将目光投向东盟。本次会议将讨论海洋合作与安全问题，此举着眼于中国在南海的活动，会后发表的“德里宣言”也再次确认了确保海洋安全与航行自由的重要性。

印度也在谋求深化与东盟的经济关系，意欲修建从印度出发联通缅甸和泰国的高速公路。“德里宣言”中还加入了早日将高速公路网络扩展到柬埔寨、老挝和越南的计划。有外交消息人士认为，此举意在从南部对中国形成带状包围，也有地缘政治方面的考虑。

▲1月23日，在新德里，一位男士骑车经过印度与东盟首脑会议的宣传告示牌。（路透社）

但中国对东盟的投资和双边贸易额远超印度。中国压倒性的资金优势对发展中国家而言充满魅力。印度究竟能在多大程度上强化与东盟的经济关系或将在日后成为问题的关键。

责任编辑：柳龙龙