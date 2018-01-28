GDP注水景区宰客 省级两会如何回应社会热点？

原标题：GDP注水、景区宰客？看省级两会如何回应社会热点

中新网客户端北京1月28日电（记者 张尼）目前，省级地方两会正密集召开，各省份今年的政府工作报告纷纷出炉。反腐工作如何部署？怎样避免GDP注水？旅游乱象怎么破？针对一系列社会热点话题，各地政府工作报告作出回应和部署。

资料图：2015年10月21日上午，海南省公安厅组织党员干部前往海南省反腐倡廉警示教育基地参观受教。洪坚鹏 摄

谈反腐

——天津：彻底肃清黄兴国恶劣影响

十九大报告指出，当前，反腐败斗争形势依然严峻复杂，巩固压倒性态势、夺取压倒性胜利的决心必须坚如磐石。今年是贯彻十九大精神的开局之年，各地如何部署新一年的反腐工作受到关注。

在今年的天津两会，天津市代市长张国清作政府工作报告时强调，彻底肃清黄兴国恶劣影响，坚决铲除圈子文化和好人主义，营造风清气正的政治生态。

在曾因塌方式腐败受到全国关注的山西，省长楼阳在作政府工作报告时，用“浴火重生”来评价该省过去五年的发展进程，并指出，山西实现政治生态由“乱”转“治”，发展由“疲”转“兴”。

对于未来的工作部署，他强调，将深化标本兼治，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。严格执行中央八项规定实施细则及山西省实施办法。坚决纠正“四风”突出问题，重点整治形式主义、官僚主义新表现，查处懒政怠政、推诿扯皮等行为，破除“中梗阻”，增强执行力。

资料图：初秋的祁连山景色。 武学峰 摄

谈环境污染

——海南：少吃祖宗的老本，不砸子孙的饭碗

过去两年，中央环保督察实现了对31省份的全覆盖，中央环保督察组晒出问题清单后，各地如何整改，成为外界关注焦点。

此前，中央环保督察组向海南反馈环保督查意见时，曾对海南的房地产业提出批评，称“房地产企业指到哪儿，政府规划跟到哪儿，鼓了钱袋、毁了生态”。

海南省委书记刘赐贵去年底就曾强调，海南不能变成房地产加工厂。

日前，海南省省长沈晓明在作政府工作报告时也强调，“少吃祖宗的老本，不砸子孙的饭碗”，呵护好海南的绿水青山，呵护好海南百姓的金山银山。

此外，甘肃省在今年的政府工作报告中也披露了祁连山生态整改情况。

该省政府工作报告称，2017年，甘肃及时制定了祁连山生态环境破坏问题的整改落实方案，厘清问题清单和任务清单，先后出台了矿业权分类退出、水电站关停退出整治、旅游设施项目差别化整治和补偿等办法，有力有序解决各种历史遗留问题和疑难杂症。

而近年来受雾霾困扰的京津冀三地，也均在政府工作报告中明确了大气治理任务。

例如，河北提出，将编制实施蓝天保卫战三年作战计划和冬季清洁取暖三年规划；北京提出，将制定实施新一轮大气污染防治行动计划。

资料图 中新社记者 张云 摄

谈GDP注水

——内蒙：破除以GDP增长率论英雄的发展观、政绩观

今年省级地方两会召开前，内蒙古等省份自曝GDP上报数据不实的事件，引发外界高度关注。

今年1月，内蒙古自治区党委在全区经济工作会议上承认，财政收入虚增空转、部分旗县区工业增加值等数据有水分。此外，天津滨海新区也传出消息，将把滨海新区2016年的GDP从超万亿元下调至6654亿元。

去年1月，2017年的辽宁省政府工作报告中也曾指出，该省所辖市县在2011至2014年存在财政数据造假的问题，导致经济数据被注入水分。

关于GDP，内蒙古自治区主席布小林日前作政府工作报告时称，2017年内蒙古政府解决工业增加值数据不实和财政收入虚增空转等困扰多年的老大难问题，为科学决策提供了可靠依据，为未来发展夯实了基础。

“必须破除简单以生产总值增长率论英雄的发展观、政绩观。”布小林强调。

山东省省长龚正在政府工作报告中也提出，2018年，山东经济社会发展主要预期目标是地区生产总值增长7%以上，并强调高质量发展，不为增长速度高低困扰。

此外，记者注意到，除了上述省份，有些地方政府已经开始取消对部分市县的GDP考核。

例如，海南已经明确，今年对保亭、陵水、乐东等12个市县的GDP、工业、固定资产投资取消考核。

资料图：江西新余市高新区水西镇桐林村一电子加工厂，几名残疾人和贫困户在“扶贫车间”加工器件。 王昊阳 摄

谈数字脱贫

——江西：严格考核评估，强化督察问责

目前，距离2020年全面脱贫的目标已经进入倒计时。如何打好脱贫攻坚战？怎样防止数字脱贫等现象？这些问题都有待地方政府交出答卷。

日前，云南省省长阮成发在作政府工作报告时就提出，2018年，为确保百万脱贫目标实现，云南省将坚持“挪穷窝”与“换穷业”并举，全力提高脱贫质量。

对于如何防止虚假脱贫、数字脱贫，阮成发表示，云南省将严格监督考核，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理；并建成扶贫资金全程在线监管系统，全面开展扶贫资金绩效管理。

此外，江西今年的政府工作报告提出了“确保实现40万人脱贫、1000个贫困村退出、8个贫困县摘帽”的目标，同时强调，严格考核评估，强化督察问责，做到脱真贫、真脱贫。

新疆也明确，切实提高脱贫质量，对工作不力、作风不实、弄虚作假、搞数字脱贫的坚决严肃查处。

资料图：丽江束河古镇。 中新社记者 任东 摄

谈旅游乱象

——黑龙江：对破坏市场秩序和旅游品牌形象的行为依法严处

游客被导游殴打、在景区遭遇宰客……近年来，一系列旅游纠纷事件，让民众对于国内旅游市场的规范管理高度关注。

今年的省级地方两会上，这些问题也引起了各地政府的重视。

例如，黑龙江省的政府工作报告中就明确，在持续营销、提供新产品的同时，教育引导旅游从业人员提升从业素质，强化旅游市场监管执法，对破坏市场秩序和旅游品牌形象的行为依法严处。

此外，黑龙江今年的政府工作报告还特别提到了“深刻理解法治化环境最能聚人聚财、最有利于发展”。

黑龙江省省长陆昊在报告中提出，少数害群之马不能抹杀我们优化发展环境的艰苦努力和积极变化，只能让我们更加清醒，更加增强战斗性，更加坚定推进法治建设、打造全面振兴发展好环境的决心和意志！不收手不收敛破坏龙江发展环境、公然挑战全省人民共同利益的行为，必将受到法律和正义的严惩！

在云南，今年的政府工作报告中提出，坚持以“零容忍”态度整治旅游市场秩序，绝不半途而废，并进一步强化属地管理体制机制。

此外，云南将开发精品自驾旅游线路，加快汽车营地、厕所等基础设施建设，大力发展新业态，制定实施新标准，推动旅游产业全面转型升级。（完）

责任编辑：张建利