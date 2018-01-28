德媒谈月子文化：中国女人当女王 德国生育像感冒

原标题：中德“月子文化”差异：中国女人当“女王” 德国生育像感冒

参考消息网1月28日报道 德国之声电台网站1月22日刊登德国华人作家、知名媒体人张丹红的《闲话德国：月子的文化差异》一文，记述了中德两国对于“坐月子”的话题讨论，剖析了两国文化的差异，文章摘编如下：

对中国女人来说，月子是她一生中最受关注和呵护的美好时光，而在德国，月子这个词已渐渐被人遗忘。

德国人很难想象一个月不通风、不洗头、不下床，至少我这一代的中国女人在生了孩子之后会面临这样的要求。我们的妈妈会或多或少地严格执行，因为她们的妈妈就是这样对待她们的。

当我在德国第一次怀孕的时候，曾经抱过这样的幻想：天高皇帝远，不用坐月子了，结果证明是幻想。妈妈在电话中说：“你已经过了30岁，风险很大，我必须过去。”我只能说：“您要是想再见我一面，我不拦着。”

两种文化的冲突在我生育第二天就爆发了。妈妈到医院来看我，第一件事就是把窗户关严。但随之进来的护士马上又把窗户打开了。我笑着对妈妈说：“德国人是‘新鲜空气狂’，你斗不过他们。”之后，我下床、淋浴、湿着头发走回窗户大开的房间——所有的月子禁忌一起打破，惊愕写在妈妈的脸上。

好在出院后我们很快“休战”了，这主要是因为妈妈的宽容。她意识到在德国坐月子的不现实，于是集中精力做饭、做家务，不再干预我的行为，我们还讨论了中国坐月子的习俗。在她看来，月子里的女人身体虚弱，容易受寒，不注意的话会为未来的疾病埋下种子。我反驳她：不讲卫生同样危害身体，这时候妈妈总是说：几百年都是这么过来的，前辈的经验总没有错。

这是大约20年前的事了，在这期间，中国和德国的月子文化差距越来越大。中国兴起了月子热，各种月子中心、月子会所雨后春笋般涌现，在这里，陈规陋习被抛弃，年轻妈妈可以洗头，但要用姜水，或是特制的中药洗头水；护理人员给婴儿洗澡，换尿不湿，并在妈妈奶水不畅的情况下提供咨询，全套月子服务的费用大约为10万元人民币。更愿意享受自家四壁温馨的也可以请月嫂上门，拥有基础婴儿饮食和护理知识的女性就能胜任这份工作，报酬可达8000到1万元人民币。月嫂的工作其实是每位妈妈下意识都会做的，因此我不认为中国妈妈不敢自己去实践，高薪雇月嫂的动机应当是：一辈子怎么也该有一次尝尝做女王的滋味，毕竟月子前和月子后的生活足够辛苦。

在中国月子文化日新月异的同时，“月子”这个词正在逐渐从德语里消失。年轻妈妈运气好的话，孩子的姥姥可能来家里帮几天的忙。女政治家或超级模特为我们做出了榜样：生育就像感冒一样，一个星期之后就会恢复正常。传统的助产士职业正濒临灭绝，而这好像是立法者的目的：自由职业的助产士每年必须缴纳的责任保险费高达6000多欧元。10年前，这一费用只有今天的四分之一。

为什么这两种月子文化的差别如此之大呢？对中国人来说，生儿育女是天经地义的。为两个家庭实现这一梦想的女性是英雄，于是她会得到大熊猫一样的宠爱。而在德国，生孩子对女性来说意味着仕途的挫折，对年轻家庭来说意味着经济上的负担。换句话说，谁要孩子谁是自讨苦吃。在这样的冲突当中，妈妈必须尽快恢复自己在工作和家庭中的角色。

就我自身的感受来说，生育是女性最美好的经历。假如哪天助产士在德国消亡，我已经答应女儿们，将充当她们的全职月嫂，没有禁忌，不计报酬。

责任编辑：张建利