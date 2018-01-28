全是好消息 国务院提醒你别错过本周7件民生大事

原标题：全是好消息！国务院@你，别错过本周7件民生大事

三九四九冰上走，最冷时节注意保暖。本周民生大事温暖你心！

日前，国务院办公厅印发《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》，《意见》提出从六个方面提高电子商务与快递物流协同发展水平：简化快递业务经营许可程序；构建适应电子商务发展的快递物流服务体系；对快递服务车辆等城市配送车辆给予通行便利；推广智能投递设施，鼓励集约化服务；强化标准化智能化，提高协同运行效率；制定实施电子商务绿色包装、减量包装标准。

独生子女在父母患病住院期间请假到身边陪护不再是奢望。全国老龄办2017年全国“十大老龄新闻”发布会上传来消息：到2017年底，已有8个省份通过地方立法建立了独生子女家庭老年人护理假制度，包括河南、广西、福建等。比如，河南规定，独生子女护理假每年累计20日，陪护期间工资福利待遇不变。

日前从全国公安厅局长会议上获悉，今年我国要组织开展对1亿非户籍人口在城市落户情况的中期评估，确保到2020年实现1亿人在城镇落户的目标。公安机关将深入推进户籍制度改革，按照“自愿、分类、有序”原则，全面放开放宽重点群体落户限制，探索建立农村“三权”维护和自愿有偿退出机制，进一步推动“人地钱”挂钩政策落地，为农业转移人口落户城镇消除后顾之忧。

公安部日前集中推出8项便利措施：省（区、市）内居民可在全省（区、市）范围内办理出入境证件，省（区、市）内居民可在全省（区、市）范围内自助办理往来港澳台旅游签注，符合条件的外省（区、市）居民可就近办理出入境证件，自助查询往来港澳台签注剩余次数，免费提供证件照相服务，为外籍华人提供签证、居留便利，大力推进自助通关服务，为自助通关旅客提供出入境记录凭证自助打印服务。切实做到“数据多跑路、群众少跑腿”。

国家发展改革委1月24日称，已于近日发出通知，取消代办中国公民因私签证服务价格政府定价。根据通知，代办中国公民因私签证服务机构应遵守价格法等法律法规规定，合法经营，提供质量合格、价格合理的服务；严格落实明码标价制度，在经营场所醒目位置公示所有服务项目、收费标准和投诉举报电话等信息；不得只收费不服务，不得在标价之外收取任何未予标明的费用。

日前，食品药品监管总局、公安部联合出台《关于加大食品药品安全执法力度严格落实食品药品违法行为处罚到人的规定》，要求各级食品药品监管部门、公安机关严格落实中央关于食品药品安全“四个最严”的要求，通过严格落实自然人法律责任、严肃追究刑事责任、严格执行行政拘留处罚、严格实施禁业限制，进一步加大对违法行为的惩治力度，确保公众饮食用药安全。

针对网络制作传播涉儿童“邪典”视频相关情况，全国“扫黄打非”办公室1月24日通报，已紧急部署约谈相关互联网企业要求深入开展清查，同时追根溯源严查制作传播源头，一经查实，必予严惩。网民可通过全国“扫黄打非”办公室举报电话12390，或通过中国扫黄打非网、“扫黄打非”微信公众号在线举报。今年全国“扫黄打非”办公室将继续开展“护苗2018”专项行动，重点清理涉未成人有害出版物及信息，严厉打击相关违法犯罪活动。

责任编辑：张建利