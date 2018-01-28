原标题：欧阳坚当选甘肃省政协主席（图/简历）
资料图：图为欧阳坚。 韦德占 摄
中新网兰州1月28日电 （记者 徐雪）政协甘肃省十二届一次会议第三次全体会议28日选举欧阳坚为政协甘肃省第十二届委员会主席。德哇仓、郝远、马文云、王锐、郭承录、康国玺、尚勋武、贠建民、郭天康当选政协甘肃省第十二届委员会副主席。陈伟当选政协甘肃省第十二届委员会秘书长。
公开资料显示，欧阳坚，男，白族，1957年9月生，云南剑川人，1974年8月参加工作，1986年8月加入中国共产党，清华大学公共管理学院公共管理专业毕业，研究生学历，管理学博士学位。（完）
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