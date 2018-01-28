李佳当选内蒙古自治区政协主席

新华社呼和浩特1月28日电 政协内蒙古自治区第十二届委员会第一次全体会议28日选举李佳为自治区政协主席，王中和、董恒宇、郑福田、罗志虎（蒙古族）、刘新乐（蒙古族）、马明、常军政、张华、其其格（女，蒙古族）为自治区政协副主席。
李佳 简历
李佳，男，汉族，1961年1月生，辽宁大连人，1985年3月加入中国共产党，1983年8月参加工作，研究生学历，哲学博士，高级工程师。
1979.08 辽宁大学化学系分析化学专业学生
1983.08 辽宁省分析测试研究中心技术员、助理工程师
1985.09 辽宁省分析测试研究中心科技科副科长、科长、科技经营部部长、中心主任助理、工程师
1990.09 辽宁省科学技术委员会计划处主任科员
1990.12 辽宁省分析测试研究中心副主任（副处级）
1992.04 辽宁省科学技术委员会科技成果处副处长
1994.06 辽宁省科学技术委员会科技成果处处长
1996.05 辽宁省科学技术委员会副主任、党组成员
（1995.10-1997.03东北大学文法学院科学技术哲学专业在职研究生学习，获哲学硕士学位）
1998.08 辽宁省科学技术委员会副主任、党组副书记
2000.01 辽宁省科学技术厅副厅长、党组副书记
（1998.03-2000.09东北大学文法学院科学技术哲学专业在职研究生学习，获哲学博士学位）
2000.11 辽宁省沈阳市委常委
2000.12 辽宁省沈阳市委常委、常务副市长
（2000.03-2001.01中央党校中青班学习）
2004.07 辽宁省政府副省长
2008.12 内蒙古自治区党委常委、组织部部长
2011.10 内蒙古自治区党委副书记兼组织部部长
2011.11 内蒙古自治区党委副书记兼政法委员会书记，内蒙古党校校长
2016.02 内蒙古自治区党委副书记，内蒙古党校校长
2016.11 内蒙古自治区党委副书记、政法委员会书记，内蒙古党校校长
第十八届中央候补委员，第十九届中央候补委员。
（人民网资料 截至2017年10月）
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