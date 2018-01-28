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李佳当选内蒙古自治区政协主席

李佳当选内蒙古自治区政协主席
2018年01月28日 15:00 新华网
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李佳 人民政协网 资料图李佳 人民政协网 资料图

　　新华社呼和浩特1月28日电  政协内蒙古自治区第十二届委员会第一次全体会议28日选举李佳为自治区政协主席，王中和、董恒宇、郑福田、罗志虎（蒙古族）、刘新乐（蒙古族）、马明、常军政、张华、其其格（女，蒙古族）为自治区政协副主席。

　　李佳 简历

　　李佳，男，汉族，1961年1月生，辽宁大连人，1985年3月加入中国共产党，1983年8月参加工作，研究生学历，哲学博士，高级工程师。

　　1979.08 辽宁大学化学系分析化学专业学生

　　1983.08 辽宁省分析测试研究中心技术员、助理工程师

　　1985.09 辽宁省分析测试研究中心科技科副科长、科长、科技经营部部长、中心主任助理、工程师

　　1990.09 辽宁省科学技术委员会计划处主任科员

　　1990.12 辽宁省分析测试研究中心副主任（副处级）

　　1992.04 辽宁省科学技术委员会科技成果处副处长

　　1994.06 辽宁省科学技术委员会科技成果处处长

　　1996.05 辽宁省科学技术委员会副主任、党组成员

　　（1995.10-1997.03东北大学文法学院科学技术哲学专业在职研究生学习，获哲学硕士学位）

　　1998.08 辽宁省科学技术委员会副主任、党组副书记

　　2000.01 辽宁省科学技术厅副厅长、党组副书记

　　（1998.03-2000.09东北大学文法学院科学技术哲学专业在职研究生学习，获哲学博士学位）

　　2000.11 辽宁省沈阳市委常委

　　2000.12 辽宁省沈阳市委常委、常务副市长

　　（2000.03-2001.01中央党校中青班学习）

　　2004.07 辽宁省政府副省长

　　2008.12 内蒙古自治区党委常委、组织部部长

　　2011.10 内蒙古自治区党委副书记兼组织部部长

　　2011.11 内蒙古自治区党委副书记兼政法委员会书记，内蒙古党校校长

　　2016.02 内蒙古自治区党委副书记，内蒙古党校校长

　　2016.11 内蒙古自治区党委副书记、政法委员会书记，内蒙古党校校长

　　第十八届中央候补委员，第十九届中央候补委员。

　　（人民网资料 截至2017年10月）

责任编辑：霍宇昂

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