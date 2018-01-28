原标题：香港警方：已成功拆除湾仔战时炸弹 现场逐步解封

香港警方在今天下午3点左右接受媒体访问时表示，目前警方已经成功拆除这枚重1000磅（约454公斤）的战时空投遗留炸弹。警方表示这次是历来在香港市中心发现的第二大炸弹，因炸弹处理较复杂，所以本次拆弹所用时间较长，共花费26小时，其中包括炸弹位置在地下、及炸弹有少少倾斜，因为炸弹体积大所以要切的窿较多，弹内部分角度难接触，导致切割困难。

据了解，这枚长145厘米、直径45厘米、重逾1000磅的二战美军空投弹，27日早上7时40分在香港湾仔地铁施工工地被发现，爆炸威力足以摧毁大范围建筑物，加上引爆管损坏移动有危险，警方拆弹专家不敢即场引爆，决定采用现场抽取炸弹内的炸药的方式来烧毁。

截至记者发稿时，受影响香港湾仔的主要区域已经逐步解封，疏散的人群也已逐渐恢复生活秩序。（央视记者 张成 金东）

责任编辑：柳龙龙