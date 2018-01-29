吉林省政协委员:在九一八等纪念日应管控娱乐活动

沈阳市九一八残历碑广场。

原标题：吉林省政协委员：在“九一八”等严肃纪念日应管控娱乐活动

澎湃新闻记者 赵实

“可能是时间渐渐久远，有些人们逐渐忘却了‘九一八’事变背后的民族耻辱史，常常会出现‘九一八’警报长鸣的同时，公园和街口还在锣鼓喧天、歌舞声平，这就违背了这一纪念日勿忘国耻的初衷。”吉林省政协委员、长春市二道区仙客来幼儿园园长李铁顺，在他上交给政协吉林省第十二届委员会第一次会议的提案中提出，应该在“九一八”、“五一二”等严肃的纪念日时对娱乐活动进行控制管理。

1931年9月18日，日本关东军铁道“守备队”炸毁沈阳柳条湖附近日本修筑的“南满铁路”路轨，栽赃嫁祸于中国军队，并以此为借口，炮轰沈阳北大营，发生了震惊世界的“九一八”事变，随后，东北沦陷，遭受了日军长达了14年的残酷统治。“每年到了9月18日这一天，全国多地都会在9点18分拉响警报，目的就是警醒民众，勿忘国耻，这个纪念日的存在，就是为了警醒教育国人，所以，大家的内心应该沉重的，这一刻应该是肃立的。”李铁顺说。

但是，李铁顺却发现，“九一八”的警报声响彻全城的之时，竟然有很多人仍然在若无其事地嬉戏打闹，在公园、广场、街角等地，有人甚至在敲锣打鼓、载歌载舞，“他们并不是故意的，但这么做完全是因为没有敬畏之心，我看到这个场面之后，心里很不舒服，如果人人都对此忽视，那这个纪念日的设立就失去了意义。”李铁顺说，与之相似的还有5月12日汶川地震纪念日，对于中国而言，这一天应该是沉痛的、严肃的，但很多人却并没有这样的意识，“甚至还有单位在这样的日子里举办文艺演出。”

为此，李铁顺建议，相关部门应该对严肃纪念日进行特殊提醒与强调，做好警示教育。“纪念日来临之前，在群众聚集较多的场所进行宣传引导，引导群众控制娱乐活动的进行，更主要的是，政府部门自身也要以身作则，率先示范。”

责任编辑：张义凌