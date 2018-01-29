为帮贪官 黑社会与检察官当街飙车

1月29日，中国纪检监察报发布文章《扫黑除恶须打准“七寸”》，文中说道，“打蛇就要打七寸”。对于黑势力来说，抓住他们的命脉，就是打击他们最直接的办法。

这个“七寸”在哪？我们先来看一个案例。近日，湖北省赤壁市原政协主席方保安贪污、受贿、包庇纵容黑社会案部分细节得到披露。据了解，方保安长期与赤壁的黑势力勾结，还认了黑社会大哥做干儿子，通过黑势力谋取利益。咸宁市委、市纪委得知后，成立专案组进行调查，谁知在一次车辆跟踪调查过程中，警觉的方保安叫来了黑社会人员，开车阻碍执法人员车辆，双方在马路上飙车，十分惊险。当然最终他们都得到应有的制裁，方保安落马后，这伙儿黑社会也被连根拔起。

方保安

方保安从一名干部变成了“带头大哥”，在黑白两道之间徘徊，可以说游刃有余，像这样官员与黑社会相互勾结不在少数，这也解释了为什么黑社会团伙如此猖獗，而包庇他们的这些官员就是他们的“七寸”，打掉这些贪官，黑社会团伙就像没了翅膀的苍蝇，轻松被根除。

当然，贪官和黑社会也仅仅是利益上的关系，双方其实就是一荣俱荣，一损俱损，如果黑社会团伙覆灭，那“保护”他们的官员会被涉黑团伙供出，从而得到法律上的宽容。毕竟他们之间所谓的江湖义气，其实只是塑料兄弟情而已。

李满林

李满林，八、九十年代山西最大的黑社会老大，被称为山西第一毒瘤，无人不知。早些年，他买了很多介绍黑社会人物的书看，比方日本的山口帮、刺军、台湾竹联帮、澳门的水磨房、意大利西西里岛的黑手党等。90年代初期，李满林制造了闻风丧胆的“大观园”血案，消灭了山西另一伙黑社会，人命在手的李满林竟然安然无恙，不但没有坐牢，而且更加嚣张，十多年来，李满林团伙作案多起，所向披靡。

侯伍杰

2001年12月，李满林因涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪被刑事拘留，2004年元月17日，他被数罪并罚判处死刑。而李满林被判死刑后心灰意冷，供出了与各种案件相关的数位山西官员，也牵出了时任太原市委书记的侯伍杰，在任期间，侯伍杰纵容李满林肆意妄为，对无恶不作的黑社会团伙视而不见，他从中获取利益，给这些亡命徒举起了保护伞，两人早已是一根藤上的瓜。表面上称兄道弟，实际都害怕对方出事，最终谁也没能逃过法律的制裁。

近日，中共中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》。实际上就是扫黑反腐一手抓，黑社会、贪官已经形成了一个犯罪链条，反腐要从贪官的要害处动刀，打黑要从黑社会团伙的“七寸”入手。这是典型的多米诺骨牌效应，所以这次中央打黑的决心，实际也能给反腐斗争带来事半功倍的效果。

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