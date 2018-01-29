张国清当选天津市长 段春华当选市人大常委会主任

天津市十七届人大一次会议举行三次全会 图片来源 北方网
中新网天津1月29日电 （记者 张道正）天津市十七届人大一次会议29日举行第三次全体会议。选举产生天津市第十七届人民代表大会常务委员会主任、副主任、秘书长、委员；天津市市长、副市长；天津市监察委员会主任；天津市高级人民法院院长、天津市人民检察院检察长和天津市的第十三届全国人民代表大会代表。
段春华当选为天津市第十七届人大常委会主任；于世平、陈永川、杨福刚、梁宝明、王小宁、李虹当选为天津市第十七届人大常委会副主任，贾凤山当选为天津市第十七届人大常委会秘书长；马建标等51人当选为天津市第十七届人大常委会委员。
张国清当选为天津市市长；曹小红、孙文魁、赵海山、李树起、康义、金湘军、董家禄、姚来英当选为天津市副市长。
邓修明当选为天津市监察委员会主任。
高憬宏当选为天津市高级人民法院院长。
宫鸣当选为天津市人民检察院检察长。（选举结果须报经最高人民检察院检察长提请全国人大常委会批准。）
才华等42人当选为第十三届全国人大代表。（选举结果将按规定报送全国人大常委会代表资格审查委员会审查确认。）
随后，大会举行宪法宣誓仪式。新当选的天津市人大常委会主任、副主任、秘书长；天津市市长、副市长；天津市监察委员会主任；天津市高级人民法院院长，分别与代表见面，站立在会场悬挂的国徽下，向宪法庄严宣誓。（完）
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