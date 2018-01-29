12家银行涉邮储79亿票据案 重绩效轻内控大案频发

据中国之声《新闻纵横》报道：周末，银监会公布了邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件查处结果，对涉及该案的12家银行业金融机构合计罚没2.95亿元。根据媒体报道，2016年3月到12月，邮储文昌路支行通过私刻公章、伪造证照合同，办理了147张虚假贴现票据，再转贴现给其他10家银行机构，牵涉之广，无不令人唏嘘。而往前看到案件发生前后的2016年，中信银行9亿多票据风险事件接着农行39亿元票据案。而从2015年以来票据大案就频发。这样的大案还会继续曝出吗？新的一年监管又将如何竖起大棒，从根本上消灭类似的蛀虫的生存空间呢？

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国内银行业里常见的票据业务主要是“银行承兑汇票”和“商业承兑汇票”，简称银票和商票，并以银票为主。它主要是作为一种支付工具，为银行间和企业解决短期流动性的问题。不过，后来这种工具被异化严重，银行与银行之间买卖票据时时常发生一些违规操作的行为。邮储银行案件即是如此。

根据公开资料，早在2016年12月末，邮储银行甘肃省分行对武威文昌路支行核查中发现，吉林蛟河农商行购买该支行理财的资金被挪用，由此暴露出该支行原行长以邮储银行武威市分行名义，违法违规套取票据资金的案件，涉案票据票面金额79亿元，非法套取挪用理财资金30亿元。

银监会指出，这是一起银行内部员工与外部不法分子内外勾结、私刻公章、伪造证照合同、违法违规办理同业理财和票据贴现业务、非法套取和挪用资金的重大案件，牵涉机构众多，情节十分恶劣，严重破坏了市场秩序。中国社科院金融研究所银行研究室主任曾刚告诉中国之声记者：

“ 一方面是银行业整体经营理念是重发展而轻视了对质量的管控。尤其是对基层一线员工，或者分支机构内部风险内控制度开始变得比较松散。再加上有些业务，它的链条本来就比较复杂。现在很多同类业务，包括侨兴债、邮储银行票据案所涉及的业务，流程比较长，难以监控，就容易出现这种基层员工到的出了问题而导致的这种风险。”

银监会在总结中表示，邮储此票据大案暴露了诸多问题：一是内控管理缺失。二是合规意识淡薄。三是严重违规经营。桩桩件件都指向了近年来银行业在“重绩效、轻内控”的经营氛围里衍生的丛生乱象。

无独有偶，去年以来，银监会已经对多桩违法违规展业的大案作出处罚，包括广发银行惠州分行120亿元违规担保案、民生银行北京航天桥支行30亿元虚假理财案、农业银行北京市分行39亿元票据案、浦发银行成都分行贷款造假案等等。

重罚之下，银行自身对于类似违规的教训绝不止“深刻”二字。交通银行首席经济学家连平告诉中国之声记者：“这次这样的力度是比较大的。对于某些银行来说，有可能辛辛苦苦一年做下来，这个利润也就（被罚没）差不多了，这个对于整个银行业来说是有了一个非常好的警钟”。

而伴随着银监会“三三四十”整治行动全面开展，数据显示，去年全年银监会系统开出罚单3452张，1877家机构被罚，罚没金额近30亿元，创历史之最。银监会现场检查局局长王朝弟：“初步遏制了同业、理财快速盲目增长的发展势头，基本上拆除了影子银行业务的隐形炸弹。银行业案件高发的势头，特别是大案要案高发的势头会得到初步遏制。”

当然，采访中，多数业内人士也认为，目前陆续曝出的大案都是2016年甚至更早的案件，随着银监会全面整治的深入，未来新发案件的可能性大大降低。中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼：“应该说随着监管的不断加强，以及电子票据大量推广，票据业务领域违法违规行为正在减少。最近我们看到的违法违规案件都是前几年发生的。比如说邮储银行这个案件其实发生在2016年。但应该说，票据业务违法违规案件将继续存在，未来要采取综合措施进行全方位防范”。

银监会及相关负责人也多次表态仍会继续对大案、要案进行查处，进一步整治银行业市场乱象。就在不久前的1月13号，银监会发布《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》，其中明确了今年继续开展整治银行业乱象的8个方面、22个要点，违法违规展业就是其中一个方面，违规开展票据业务也是22个要点之一。董希淼认为，遏制类似违规，技术上、监管的力度上以及银行业金融机构自身需要全方位地加强：“从技术层面看，要继续大力推广电子票据，央行在2016发出了通知，推广使用电子票据，并在上海成立票据交易所，应该说这对防范票据业务被复制、被克隆都能起到非常好的作用，第二方面要加强监管，对票据业务领域违法违规行为的打击和整治力度要逐步加大。第三，金融机构要加强内控管理，提高合规意识，进一步减少、杜绝违法违规行为，同时要加强制度执行，相关岗位要相互制衡，让违法违规行为发生不了”。

中国社科院金融研究所银行研究室主任曾刚认为，2018年监管层将更多地从完善制度补短板方面下力气，从根本上消灭类似“蛀虫”的生存空间：“现在不断铺开的进一步整治的过程当中，一些重要领域的监管，实际上是在紧锣密鼓的推动的，比较多的因为监管规则不完善导致的，这样乱象丛生的领域，都是有非常迫切的监管规则完善的需求的”。

记者：柴华

责任编辑：刘德宾 SN222