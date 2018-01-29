林铎当选甘肃省第十三届人大常委会主任(图/简历)

原标题：林铎当选甘肃省第十三届人大常委会主任
中新网兰州1月29日电 （记者 南如卓玛）甘肃省第十三届人民代表大会第一次会议于2018年1月29日选举林铎为甘肃省第十三届人民代表大会常务委员会主任。
会议还选举：嘉木样·洛桑久美·图丹却吉尼玛（藏族）、王玺玉、马青林（回族）、陈克恭、吴明明（女）、俞成辉为甘肃省第十三届人民代表大会常务委员会副主任。
张建昌为甘肃省第十三届人民代表大会常务委员会秘书长。
林铎简历：
林铎，男，汉族，1956年3月生，山东菏泽人，1975年10月加入中国共产党，1974年12月参加工作，中央党校研究生学历。
1974.12—1979.03 解放军海军潜艇学校、海军工程学院学员，解放军海军潜艇一支队战士
1979.03—1979.12 复员后待分配
1979.12—1982.11 航天部511站宣传科、光学室干事
1982.11—1984.03 北京市怀柔公路管理所工程二队政工员
1984.03—1989.03 北京市怀柔公路管理所党委副书记、副主任
（1983.04—1987.06 北京市高等教育自学考试中文专业在职大专学习）
1989.03—1989.10 北京市怀柔公路管理所党委书记
1989.10—1991.04 北京市公路管理处党委副书记
1991.04—1992.12 北京市公路局党委副书记、纪委书记兼组织部长（正处级）
1992.12—1994.11 北京市交通局党委常委、纪委书记
（1990.09—1993.07 北京市委党校党建专业在职大学学习）
1994.11—1999.05 北京市市政管委副主任（其间：1995.09—1996.07 中央党校中青班学习；1995.09—1998.07 中央党校在职研究生班法学专业学习）
（1994.09—1997.07 北京市委党校经济管理专业在职研究生学习）
1999.05—2000.09 北京市市政管委副主任、党组副书记，北京市燃气集团有限责任公司党委书记、董事长
2000.09—2002.03 北京市市政管委副主任、党组副书记（正局级）
2002.03—2003.01 北京市市政管委主任、党组书记
2003.01—2003.04 北京市西城区委副书记
2003.04—2003.08 北京市西城区委副书记、代区长
2003.08—2006.10 北京市西城区委副书记、区长
2006.10—2010.06 北京市西城区委书记
2010.06—2010.07 北京市委副秘书长
2010.07—2010.08 黑龙江省哈尔滨市委副书记
2010.08—2011.01 黑龙江省哈尔滨市委副书记、代市长
2011.01—2012.01 黑龙江省哈尔滨市委副书记、市长
2012.01—2012.04 黑龙江省哈尔滨市委书记，哈尔滨市警备区第一书记
2012.04—2014.08 黑龙江省委常委、哈尔滨市委书记，哈尔滨市警备区第一书记
2014.08—2016.03 辽宁省委常委，省纪委书记（其间：2015.03—2015.04 中央党校省部级干部班学习）
2016.03—2016.04 甘肃省委副书记，省政府党组书记
2016.04—2016.05 甘肃省委副书记，代省长、省政府党组书记
2016.05—2017.03 甘肃省委副书记，省长、省政府党组书记
2017.03—2017.04 甘肃省委书记，省长、省政府党组书记
2017.04—2017.05 甘肃省委书记，甘肃省军区第一书记
2017.05— 甘肃省委书记，省人大常委会主任，甘肃省军区第一书记
第十八届中央候补委员。党的十八大代表。第十二届全国人大代表。第十二届省委委员、常委、书记。第十二届省人大代表。
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