唐仁健当选甘肃省省长 7人当选副省长

原标题：唐仁健当选甘肃省省长

唐仁健

中新网兰州1月29日电 （记者 南如卓玛）甘肃省第十三届人民代表大会第一次会议于1月29日选举唐仁健为甘肃省人民政府省长。

会议还选举：黄强、宋亮、张世珍、李斌、李沛兴、何伟（女）、余建为甘肃省人民政府副省长。（完）

唐仁健简历：

唐仁健，男，汉族，1962年8月生，重庆人，1991年3月加入中国共产党，1983年8月参加工作，西南财经大学经济学院产业经济学专业毕业，在职研究生学历，经济学博士，高级经济师。

1979.09—1983.08 四川财经学院政治经济学系政治经济学专业学习

1983.08—1987.03 农牧渔业部政策法规司科员（其间：1984.03—1985.01 北京市平谷县大华山乡锻炼）

1987.03—1989.05 农牧渔业部政策法规司副主任科员、主任科员

1989.05—1990.11 农业部政策法规司产业政策处副处长

1990.11—1993.11 农业部政策体改法规司经济调节处副处长、处长

1993.11—1994.11 农业部办公厅部长办公室副主任（正处级）

1994.11—1998.07 农业部政策体改法规司副司长

1998.07—1998.09 农业部产业政策与法规司副司长

1998.09—2000.09 中央财经领导小组办公室农村组助理巡视员

2000.09—2005.02 中央财经领导小组办公室农村组巡视员

（1998.09—2003.12 西南财经大学经济学院产业经济学专业在职研究生学习，获经济学博士学位）

2005.02—2006.03 中央财经领导小组办公室农村组组长

2006.03—2006.06 中央财经领导小组办公室副主任

2006.06—2014.04 中央财经领导小组办公室副主任、中央农村工作领导小组办公室副主任、国务院扶贫开发领导小组副组长（2013.06）

2014.04—2014.05 广西壮族自治区党委常委

2014.05—2015.04 广西壮族自治区党委常委、区政府副主席

2015.04—2016.06 广西壮族自治区党委常委、区政府副主席、党组副书记

2016.06—2017.03 中央农村工作领导小组副组长（正部长级）兼办公室主任，中央财经领导小组办公室副主任

2017.03—2017.04 甘肃省委副书记

2017.04—2017.05 甘肃省委副书记，副省长、代省长、省政府党组书记

2017.05— 甘肃省委副书记，省长、省政府党组书记

第十二届省委委员、常委、副书记。（来源：中国共产党新闻网）

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责任编辑：刘光博