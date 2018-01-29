原标题：中国中东部雨雪天气致2人死 直接经济损失25.5亿

资料图：南京强降雪。 泱波 摄

中新网1月29日电 据民政部网站消息，1月24日以来，我国中东部地区出现1月以来第三次大范围雨雪天气过程，也是1月以来最强的一次低温冰冻天气过程，平均气温较常年同期偏低4℃以上。截至1月29日9时统计，江苏、浙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、重庆、贵州、陕西10省（直辖市）49市（自治州）176个县（市、区）341.9万人受灾，2人死亡，直接经济损失25.5亿元。

1月24日以来，我国中东部地区出现1月以来第三次大范围雨雪天气过程。安徽、江苏等省局部地区积雪深度达到20至32厘米。安徽、湖北、湖南等省部分地区种植养殖业大棚大面积损毁，农作物受灾较重。湖南、湖北、江苏等省高速公路临时管制、多趟列车、飞机延误或取消。截至1月29日9时统计，江苏、浙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、重庆、贵州、陕西10省（直辖市）49市（自治州）176个县（市、区）341.9万人受灾，2人死亡，2.9万人紧急转移安置，6.2万人需紧急生活救助；200余间房屋倒塌，1300余间不同程度损坏；农作物受灾面积341.3千公顷，其中绝收16.5千公顷；直接经济损失25.5亿元。具体灾情如下。

据江苏省民政厅报告，南京、常州、镇江等4市11个市（区）近2600人受灾，近200人紧急转移安置；农作物受灾面积100余公顷；直接经济损失900余万元。

据浙江省民政厅报告，湖州市吴兴、南浔、德清等5个县（区）18.9万人受灾，1.4万人紧急转移安置；农作物受灾面积59.8千公顷，其中绝收700余公顷；直接经济损失4.4亿元。

据安徽省民政厅报告，合肥、芜湖、淮南等11市32个县（市、区）48.1万人受灾，4100余人紧急转移安置；100余间房屋不同程度损坏；农作物受灾面积47.4千公顷，其中绝收1.1千公顷；直接经济损失3亿元。

据江西省民政厅报告，景德镇、九江、抚州3市13个县（市、区）17万人受灾，400余人紧急转移安置，1900余人需紧急生活救助；农作物受灾面积12.2千公顷，其中绝收400余公顷；直接经济损失8400余万元。

据河南省民政厅报告，洛阳、南阳、信阳等4市7个县（区）近400人受灾；农作物受灾面积10公顷；倒塌房屋近40间；直接经济损失近300万元。

据湖北省民政厅报告，武汉、黄石、十堰等11市（自治州）49个县（市、区）153.5万人受灾，1人因构筑物倒塌死亡，1人因滑坡掩埋死亡，近1800人紧急转移安置，7900余人需紧急生活救助；400余间房屋不同程度损坏；农作物受灾面积159.3千公顷，其中绝收7.1千公顷；直接经济损失10.8亿元。

据湖南省民政厅报告，湘潭、邵阳、岳阳等9市（自治州）38个县（市、区）68.5万人受灾，近600人紧急转移安置，4.4万人需紧急生活救助；100余间房屋倒塌，近600间不同程度损坏；农作物受灾面积58.4千公顷，其中绝收6.5千公顷；直接经济损失5.9亿元。

据重庆市民政局报告，酉阳土家族苗族自治县近5900人受灾，农作物受灾面积100余公顷，直接经济损失500余万元。

据贵州省民政厅报告，遵义、铜仁、黔东南等4市（自治州）18个县（区）34.5万人受灾，8000余人紧急转移安置，8400余人需紧急生活救助；农作物受灾面积3.9千公顷，其中绝收700余公顷；直接经济损失3300余万元。

据陕西省民政厅报告，咸阳市长武县、商洛市柞水县4400余人受灾，农作物受灾面积近100公顷，直接经济损失200余万元。

责任编辑：刘光博