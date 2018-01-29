原标题：刘昌林当选甘肃省监察委员会主任

资料图：图为新当选的甘肃省监察委员会主任刘昌林。 钟欣 摄

中新网兰州1月29日电 （记者 南如卓玛）甘肃省第十三届人民代表大会第一次会议于1月29日选举：刘昌林为甘肃省监察委员会主任。

据公开资料显示，刘昌林，男，汉族，1962年7月生，重庆人，1985年7月加入中国共产党，1985年7月参加工作，美国乔治华盛顿大学商学院预算与公共财政专业毕业，在职研究生学历，公共管理硕士，高级经济师。

现任甘肃省委常委、省纪委书记。

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