澎湃:2.4万元免排队？迪士尼欠普通游客一个说法

原标题：马上评|交2.4万可免排队？迪士尼欠普通游客一个说法

上海迪士尼乐园 澎湃新闻 资料图

能带孩子去迪士尼玩一趟，想必是不少家长的心愿。不过可能很多人都不会想到，尽管去的都是同一个迪士尼，但在游玩体验上，却可能有着天壤之别——有一种是需要排队的，而另一种是随到随玩。媒体记者调查发现，原来后者属于VIP团，额外支付2.4万元就能免排队。

对于上海迪士尼的天价“插队费”，大多数游客并不了解，听说还有这种操作后，有的表示非常愤慨，还有的则表示理解。

查询迪士尼官网的票价信息可知，目前上海迪士尼的标准一日票是370元每人。不过，媒体称在上海迪士尼官方App中，有两种VIP服务：一是连续3小时导览，每人收费2700元，每团3位游客起订，最多8人；二是连续6小时导览，每人收取3000元，限定人数6至8人。也就是说，VIP团票价是普通票价的7到8倍。

如此高的价格差异，当然服务同样相差悬殊。普通票的游客，可能要排队数小时，但VIP团游客不仅可以任意选择游览时间，不需排队配，还有专职导览员，根据需要定制游览路线，游客观赏花车巡游也可享有最佳位置。

“价高者多得、先得”，这种理念似乎已深入人心。确实，当前vip制在很多领域都存在，经过数十年市场经济文化的熏陶，多数人也都默认了这套操作：愿意支付更多成本，自然就有资格享有更好的服务。但是，上海迪士尼的“插队费”，真的收得如此理直气壮吗？

早在2016年7月，澎湃新闻记者调查就发现，传说中的VIP票，确实存在但鱼龙混杂：有些是迪士尼合作伙伴流出的会员待遇，是“私奔的VIP”；有些是黄牛搞到的快速通行证（简称FP），是“山寨版VIP”——不管哪一种VIP套票，基本都处于监管的灰色地带。

值得注意的是，在上述调查中，上海迪士尼的VIP票，并不是以官方名义出售，而多是出自黄牛，现在则是官方售卖。这一服务的调整，到底有着怎样的内幕？有游客质疑，“就是因为游客太多排队过长，才催生了这种‘插队团’，像香港迪士尼就没有这种情况。上海迪士尼应该思考如何解决这一困境，而不是利用游客之苦来赚钱。”

有理由追问，“插队费”模式是否是针对中国内地游客多而专门“定制”的？倘若如此，显然就出现一种悖论——排队人多，普通游客的体验感越差，但迪士尼反倒从中谋求了更多的利益。在这种现实下，迪士尼方面又会有怎样的动力去改进服务，缓解排队现象？

VIP票所对应的“特权”，不仅是不用排队，还可以“玩几遍都可以，只要你们吃得消”，这大大挤占了普通游客能够玩耍的理论时间，实质上是对正常消费权益的侵蚀。在无提前告知的情况下，这对普通游客而言，着实显得不公平。有专家就表示，VIP和普通游客应该设置两套系统，如果只有一个系统，则应该在双方协议上明确告知。

在迪士尼的游客须知里，明确要求游客“排队等候时，请尊重其他游客，请勿与他人发生冲撞、推搡。所有同行人员须一同排队。”那么，主打“免排队”的VIP门票，是否也已违背了迪士尼承诺的服务原则？

责任编辑：霍宇昂