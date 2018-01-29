蔡英文（左）与柯文哲（右）。（图片来源：台湾《中时电子报》）

原标题：港媒：柯文哲是民进党两岸路线的“照妖镜”

中国台湾网1月29日讯 据台湾《中时电子报》报道，蔡英文日前公开表示，台北市长柯文哲须对“台湾价值”做确认，才会考虑双方能否在年底“大选”合作，但此问题被柯四两拨千斤地避掉。对此，港媒评论认为，柯文哲现在扮演了民进党两岸路线“照妖镜”的角色，让蔡英文必须严肃选择是否该接受“两岸一家亲”。

报道称，蔡英文要求柯文哲再度确认“台湾价值”之举，成了民进党新潮流系的嘲讽对象。评论认为，该事件造成了二大效应：第一，由于蔡英文的出手无法将柯文哲的“两岸一家亲”路线扳回，这将迫使蔡向“深绿”靠拢，以巩固其党内地位；第二，依目前情况，民进党如果要与柯文哲合作，“深绿”会很难接受，同时选择合作又可能使国民党得利。

评论认为，现在蓝绿双方受制于意识型态，民进党的“拒绝一中”与国民党的“一中各表”都将自己卡死，但柯文哲很聪明，不会将自己套牢，因为他知道台湾年轻一代多数是“去意识型态化”。

此外，中评社评论还强调，柯文哲主张的“两岸一家亲”成为了两岸保持交流的橱窗，蔡英文拿他没辙，再加上蔡当局最近在两岸政策上连吞败仗，未来对民进党将非常之伤！（中国台湾网 杨旋）

来源：中国台湾网

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