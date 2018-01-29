景俊海谈解放思想:不要老抱着在东北的思维想事情

原标题：吉林代省长景俊海谈解放思想：不要老抱着在东北的思维想事情

景俊海 吉林日报 资料图

继日前在吉林省政协十二届一次会议联组讨论中，围绕人才流失问题作出“政策环境一定会改变”的承诺后，1月29日，吉林省代省长景俊海在参加吉林省十三届人大一次会议白山代表团分组审议时，围绕“振兴东北，先振兴东北人”再作承诺：“‘只跑一次’要成为全社会各行各业的庄严承诺，这不光是指政府，也包括企业和每个人。”

谈解放思想：“不要老抱着在东北的思维想事情”

实现吉林振兴发展，人是关键因素。讲话刚刚切入，景俊海就直接指出，“要振兴吉林，思想解放必须更进一步。”

很长一段时间以来，不少舆论都给东北人贴上了安于现状、不思进取、得过且过等消极的评价标签，初到的吉林景俊海已经对此有所洞悉，更直面这一问题，“思想不解放，文件来了之后不学习；制定好的政策，没有分工落实，也没人检查；不传达、不培训、不执行，政策企业和老百姓都不知道。”

景俊海指出，解放思想永无止境，必须与时俱进，思想要与时代同步、同频共振，人要走进新时代，思想也必须走进新时代。但解放思想是有目的性的，并不是乱解放，是为了发展而解放，是为了人民谋幸福而解放，很多制约的方面需要靠解放思想来冲破，不解放思想，继续墨守陈规，很多事情自然而然地就办不成。“不要老抱着在东北的思维想事情，新的时期已经到来，思想不能仍然停留在过去的阶段和规律上。”

谈服务意识：“让信息在网上跑，让人只跑一次领证照”

紧接着，景俊海又谈到了办事服务问题。他认为，服务意识需要继续增强，努力提高服务质量和服务效率，“‘只跑一次’要成为全社会各行各业的庄严承诺，这不光是指政府，也包括企业和每个人，这既是效率要求，更是质量要求。”

他提出，要对互联网空间有充分的认识，并充分挖掘和利用，用互联网咨询服务、用互联网双向沟通。但要做到这一点，就要规则明确、要求清晰、形成规范。“见面之前，先在网上交流、沟通、磋商，没必要不停地见面，要让信息在网上跑，让人只跑一次领证照，不仅政府服务要做到只跑一次，社会各主体之间相互服务也倡导只跑一次，让见面之前的所有沟通、洽谈、交流尽量在网上完成，要深化互联网的意识。”

谈吉人发展：摒弃制约人的体制机制，没什么可惜的

在科学技术日新月异、发展模式层出不穷的时代，能适者存，能引者赢，所以，各行各业都对劳动者的素质提出了不断提升的要求。正是因此，景俊海提出，构建全社会职业培训体系具有充分的必要性，“既要让终身学习成为必要，又让终身学习成为可能，要让科技创造未来，让学习紧跟时代，让高水平的创新队伍引领吉林振兴，让高素质的劳动大军支撑吉林振兴。”

除此之外，景俊海提出，吉林人的风貌也要进一步提升，“我们以什么样的精神风貌进入新时代，这是关系吉林振兴的关键，外人看吉林首先会看吉人风貌，我们谈发展也会基于吉人风貌，如果我们无精打采，见谁都待理不待理，人家凭啥跟你合作？”他期待，为适应新时代，实现吉林振兴，全省必须改善人的风貌，让向上、向善、向好成为吉林本色，让勤奋、实干、争先成为精神追求。

“人是所有发展要素中最活跃、最持续、最有效的发展要素，在发挥人的发展要素作用的同时，要把促进人的全面发展放到首位，要摒弃制约人的体制、机制、制度、政策，现在看来我们有好多不适应。”景俊海表情坚定，“摒弃它，没什么可惜的，我们要通过重构、重建，出台方便人、提升人、人尽其才的政策举措。”

责任编辑：霍宇昂