近18万辆车存“隐患” 福特三菱都上榜

浙江吉利汽车有限公司召回部分博瑞GC-9汽车

日前，浙江吉利汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家质检总局备案了召回计划，决定自2018年1月26日起，召回2015年4月1日至2016年10月28日期间生产的部分博瑞GC-9汽车，共计40068辆。

本次召回范围内车辆，由于电动助力转向器线束接插件针脚耐久腐蚀问题，可能导致部分车辆在长时间使用后电动转向助力系统报故障码。极端情况下，可能导致车辆电子转向助力失效，存在安全隐患。浙江吉利汽车有限公司将免费对涉及车辆的电动助力转向器壳体与马达之间安装橡胶垫，在线束端子上涂抹油脂，以消除安全隐患。

浙江吉利汽车有限公司将委托吉利汽车特约服务站通过挂号信、电话、短信等方式通知相关车主，请相关车主前往就近的吉利汽车特约服务站进行免费检修。用户可通过座机或手机拨打客户服务热线400-886-9888获取此次召回的相关信息。

用户也可登陆国家质检总局缺陷产品管理中心网站（www.dpac.gov.cn）以及关注微信公众号（AQSIQDPAC）了解更多信息。此外也可拨打国家质检总局缺陷产品管理中心热线电话：010-59799616，反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。

福特汽车（中国）有限公司召回部分进口F-150猛禽系列汽车

日前，福特汽车（中国）有限公司向国家质检总局备案了召回计划，将自2018年2月28日起，召回2014年3月12日至2016年12月31日期间生产的部分进口2015-2017年款F-150猛禽系列汽车。据该公司统计，中国大陆地区共涉及363辆。

本次召回范围内部分车辆由于制造原因，门栓外罩可能存在渗水状况，在低温环境下侧门锁闩会因此冻结，可能造成锁扣机构在车门打开后卡滞。此外，部分车辆因安装不当导致门栓拉线扭曲，也可能造成门栓卡滞。某些情况下，上述原因导致的门栓卡滞，在锁闩锁扣之间摩擦力和车门密封条阻力共同作用下，将导致车门不能正确上锁，存在安全隐患。

福特汽车（中国）有限公司将为召回范围内的车辆门栓加装防水护罩及检查门栓拉线，并根据检查结果进行相应的维修，以消除缺陷。库存车辆将在消除缺陷后进行销售。

相关用户如发现车门难以打开或在车门关闭状态下难以锁上车门，或在多次尝试关门时车门弹开，或需要多次努力才能使门栓上锁，应及时联系授权经销商对车辆进行相关检查。用户在召回行动开始后应尽快联系经销商进行维修。

福特汽车（中国）有限公司将以挂号信等形式通知客户。用户可通过拨打福特汽车（中国）有限公司热线800-810-0740获取此次召回的相关信息。用户也可登陆质检总局网站检验监管司（jyjgs.aqsiq.gov.cn）、国家质检总局缺陷产品管理中心网站（www.dpac.gov.cn）以及关注微信公众号（AQSIQDPAC）了解更多信息。此外也可拨打缺陷产品管理中心热线电话：010-59799616或地方出入境检验检疫机构的质量热线：12365（转2号键），反映在召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。

三菱汽车销售（中国）有限公司召回部分进口欧蓝德系列汽车

日前，三菱汽车销售（中国）有限公司向国家质检总局备案了召回计划，将自2018年4月27日起，召回2012年11月15日至2016年1月28日期间生产的部分进口2013-2016年款欧蓝德系列汽车，据该公司统计，中国大陆地区共涉及51596辆。

本次召回范围内部分车辆，由于后制动卡钳轴部的护套防水性能不足，水侵入后会造成驻车制动中心轴生锈。轴和本体之间的锈蚀造成卡滞，导致驻车制动力降低，驻车状态下的车辆可能出现滑动，存在安全隐患。

三菱汽车销售（中国）有限公司将为召回范围内的车辆进行检查，如果安装的是改进前的零部件，则需要确认轴的生锈情况，并按如下方式进行处置：如果轴卡滞或者轴的锈蚀已经发展到卡钳内部时，将后制动卡钳更换为改进后的零部件；如果轴的锈蚀未发展到卡钳内部，则除锈后将护套总成更换为改进后的产品，以消除缺陷。

三菱汽车销售（中国）有限公司将以挂号信等形式通知客户。用户可通过登陆三菱汽车销售（中国）有限公司网站www.gmmc.com.cn或者拨打三菱汽车销售（中国）有限公司热线4009773030（固话、手机均可）获取此次召回的相关信息。

用户也可登陆质检总局网站检验监管司（jyjgs.aqsiq.gov.cn）、国家质检总局缺陷产品管理中心网站（www.dpac.gov.cn）以及关注微信公众号（AQSIQDPAC）了解更多信息。

此外也可拨打缺陷产品管理中心热线电话：010-59799616或地方出入境检验检疫机构的质量热线：12365（转2号键），反映在召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。

三菱汽车销售（中国）有限公司召回部分进口汽车

日前，三菱汽车销售（中国）有限公司向国家质检总局备案了召回计划，将自2018年4月27日起，召回下列汽车，据该公司统计，中国大陆地区共涉及81911辆。

（一）2014年7月8日至2014年12月17日期间生产的部分进口2014年款欧蓝德系列汽车，共计8596辆。

（二）2008年6月25日至2011年11月15日期间生产的部分进口2008-2012年款欧蓝德EX劲界系列汽车，共计30243辆；2010年7月7日至2011年11月1日期间生产的部分进口2011-2012年款ASX劲炫系列汽车，共计16542辆；2008年10月3日至2009年7月21日期间生产的部分进口2009年款蓝瑟EX系列汽车，共计391辆。合计47176辆。

（三）2006年11月23日至2009年10月12日期间生产的部分进口2007-2010年款欧蓝德EX劲界系列汽车，共计25748辆；2008年10月3日至2009年7月21日期间生产的部分进口2009年款蓝瑟EX系列汽车，共计391辆。合计26139辆。

上述范围（一）内部分车辆由于供应商制造原因，驻车制动装置中自动调节制动蹄片之间间隙的功能可能失效。当制动块的磨损继续加大时，驻车制动力将下降。严重时，在驻车状态的车辆可能发生滑动，存在安全隐患。三菱汽车销售（中国）有限公司将为召回范围内的车辆进行检查，如果左右后制动卡钳是改进前的零部件，则将后制动卡钳内的活塞更换为改进后的产品，以消除缺陷。

上述范围（二）内部分车辆的发动机传动皮带自动张紧器安装座台由于形状原因可能破损并导致传动皮带脱落，造成转向助力失效。继续行驶时可能会造成电池耗尽、发动机过热等现象，存在安全隐患。三菱汽车销售（中国）有限公司将为召回范围内的车辆进行检查，如果是改进前的自动张紧器，则免费更换，以消除缺陷。

上述范围（三）内部分车辆，由于天窗外框树脂材料的选材问题，造成在使用过程中与天窗玻璃的粘合力降低。长期使用后会造成天窗玻璃从外框剥离，严重时在车辆行驶过程中天窗玻璃可能脱落，存在安全隐患。三菱汽车销售（中国）有限公司将为召回范围内的车辆免费更换改进后的天窗玻璃总成，以消除缺陷。

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责任编辑：刘德宾 SN222