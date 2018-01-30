原标题：付志方当选山东省政协主席 9名副主席6名新面孔
山东省政协十二届一次会议1月30日举行选举会议，委员准备进行投票。 沙见龙 摄
中新网济南1月30日电 （梁犇 沙见龙）山东省政协十二届一次会议1月30日举行选举会议，付志方当选政协第十二届山东省委员会主席，吴翠云、郭爱玲、赵家军、唐洲雁、王艺华、韩金峰、王修林、程林、刘均刚为省政协副主席，王艺华为山东省政协秘书长（兼），选举产生常务委员161名。
据公开资料显示，付志方1956年10月生，河南南阳人，1982年6月入党，1982年7月参加工作，天津大学研究生院管理工程专业毕业，在职研究生学历，工学硕士学位。
付志方曾先后担任过河南开封市市长，河北保定市市长，河北省委常委、组织部部长、副省长，河北省委副书记等职。2011年11月，付志方获任河北省政协党组书记，并于次年1月当选河北省政协主席。
2018年1月21日下午，山东省委常委会会议、省级党员领导干部会议召开，付志方首次以山东省政协党组书记身份公开亮相。
前任山东省政协主席刘伟已于昨日履新河南省政协主席。此次换届中，唐洲雁、王艺华、韩金峰、王修林、程林、刘均刚6人系山东省政协副主席中的新面孔。（完）
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