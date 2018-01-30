学术调查组通报:武汉大学“猴子实验”未发现造假

新华社武汉1月29日电（记者冯国栋 俞俭）包括5名院士在内的14人学术调查组29日晚通报“猴子实验学术造假”举报的调查结果。调查组称，未发现实验存在所举报的“造假”行为。

自2016年以来，“长江学者”、武汉大学基础医学院院长李红良以试验用猴为样本，带领团队开展肝病研究。近两年来连续在影响因子29.9的国际学术期刊《自然·医学》上发表了5篇论文。2018年1月18日，网上有人质疑其中两篇论文涉嫌实验数据造假。举报人主要提出两点质疑：一是肝脏门静脉注射的猴子数量不足，二是实验时长不足。举报人身份为“千人计划”学者，与被举报人是同校教授。

据武汉大学学术委员会副秘书长巫世晶介绍，武汉大学学术委员会召集14名国内院士和专家，于1月26日对举报内容进行调查和质询。在学术调查组中，校外人士有7人占到半数。5名院士里面，除“两院”院士、武汉大学学术委员会主任李德仁在内的3名院士在武汉大学任职以外，其余2名院士均来自校外。

学术调查组认为，举报涉及的实验猴的申请、购买、运输、饲养以及实验全过程均有原始证明材料和实验记录，手续齐全，未发现举报中所指的学术造假行为。

同时，学术调查组也指出了李红良在论文撰写中存在的个别疏漏。举报涉及的发表在《美国科学院院报》论文中的个别图片问题，李红良团队已通过正常程序与编辑部进行联系更正；举报涉及的《自然·医学》论文中的个别图片在线版与正式版的不一致性，属于出版过程中编辑和校对问题。

李德仁表示，武汉大学对学术不端采取“零容忍”，根据举报内容进行了调查和核实。他说：“李红良团队研究脂肪肝，这是人类常见多发病。这项研究他已经做了10多年，团队近期连续发表多篇重量级论文，到了科研成果的收获期。其中有疏漏的地方希望团队吸取这次经验和教训，把科研工作做得更细致、更扎实、更科学。”

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