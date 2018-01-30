洛桑江村当选西藏自治区人大常委会主任(图/简历)

原标题：洛桑江村当选西藏自治区人大常委会主任 齐扎拉当选西藏自治区主席
新华社拉萨1月30日电 西藏自治区第十一届人民代表大会第一次会议1月30日选举洛桑江村为自治区人大常委会主任，多托、丹增朗杰、桑顶·多吉帕姆·德庆曲珍、维色、许雪光、其美仁增、巨建华、李文汉、尼玛次仁、纪国刚、马升昌、王峻、许成仓为自治区人大常委会副主任；选举齐扎拉为自治区主席，庄严、罗布顿珠、姜杰、甲热·洛桑丹增、多吉次珠、坚参、刘江、汪海洲、石谋军、张永泽、张延清、罗梅、孟晓林、江白为自治区副主席；选举王拥军为自治区监察委员会主任；选举索达为自治区高级人民法院院长。
洛桑江村简历
洛桑江村，男，藏族，1957年7月生，西藏察雅人，1978年12月加入中国共产党，1976年2月参加工作，中央党校研究生学历。
1971.12 西藏民族学院语文系语文（藏文）专业学习
1976.02 西藏民族学院医务系、马列教研室教师
1979.06 西藏民族学院团委副书记
1984.05 西藏民族学院团委书记
1986.12 共青团西藏自治区委员会书记（1986.12副厅级，1990.02正厅级，其间：1990.09-1991.07中央党校一年制中青年干部培训班学习）
1992.11 西藏自治区那曲地委副书记、行署专员
1995.06 西藏自治区拉萨市委副书记
1995.09 西藏自治区拉萨市委副书记、代市长
1996.05 西藏自治区拉萨市委副书记、市长（其间：2001.03-2002.02中央党校一年制中青年干部培训班学习）
2003.01 西藏自治区政府副主席
（2001.03-2004.01中央党校研究生院在职研究生班马克思主义哲学专业学习）
2006.10 西藏自治区党委常委、统战部部长，区政府副主席
2007.01 西藏自治区党委常委、统战部部长，区政协党组副书记、副主席
2010.05 西藏自治区党委常委、统战部部长，区政府党组副书记、常务副主席，区政协副主席
2010.07 西藏自治区党委常委、统战部部长，区政府党组副书记、常务副主席
2010.09 西藏自治区党委常委、政法委副书记，区政府党组副书记、常务副主席
2011.11 西藏自治区党委常委、政法委常务副书记，区政府党组副书记、常务副主席
2012.04 西藏自治区党委常委，区政府党组副书记、常务副主席
2012.12 西藏自治区党委副书记，区政府党组副书记、常务副主席
2013.01 西藏自治区党委副书记，区政府党组书记、主席
2017.01 西藏自治区党委副书记、人大常委会主任
第十八届中央委员会委员，第十九届中央委员。党的十八大代表，十二届全国人大代表。
（人民网资料 截至2017年10月）
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