美媒关注中国发射遥感卫星:或助解放军追踪美海军

原标题：美媒关注中国发射新遥感卫星：或助解放军追踪美国海军

资料图：遥感三十号03组卫星发射升空。新华社发 梁珂岩 摄

参考消息网1月30日报道 美国太空飞行网站1月28日报道称，1月25日，中国在西昌卫星发射中心用长征2号丙火箭第4次同时将3颗遥感卫星同时送上太空。

在此之前，长征2号丙火箭还于2017年9月29日、11月25日和12月26日进行了3次“一箭三星”发射，已将另外9颗卫星送入距离地面表面约370英里（约合595公里）的高空轨道。

遥感30号04组卫星于北京时间1月25日13时39分从西昌卫星发射中心发射升空。据美军公布的数据显示，使用偏二甲肼和四氧化二氮液体推进剂的长征2号丙火箭，将遥感30号04组卫星送入距离

地球表面约370英里、与赤道夹角35度的轨道内。

新华社报道称，这组卫星将执行“遥感”任务，而且官员们称卫星发射成功。

报道称，一些分析人士认为，过去几个月中发射的遥感30号01组、02组和03组共9颗卫星，可能正在测试新型电子监听设备或帮助中国军方追踪美国及其他外国海军的部署情况。但中国政府尚未公布有关卫星

及其任务的详情。

报道称，中国军方还有另一颗叫遥感卫星30号的卫星，但它位于极地轨道内，据信是一颗高分辨率成像卫星。

在25日的发射活动中，长征2号丙火箭同时还搭载了“微纳-1A”迷你卫星。早前该火箭在发射遥感30号多组卫星时并未搭载其他载荷。这次发射活动是自2018年以来中国展开的第5次太空任务。

责任编辑：刘光博