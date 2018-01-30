夏红民当选贵州省监察委员会主任(图/简历)

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贵州省第十三届人民代表大会第一次会议于2018年1月30日选举： 夏红民为贵州省监察委员会主任。
夏红民同志简历
夏红民同志，男，汉族，1961年12月出生，湖北监利人，1982年8月参加工作，1981年5月加入中国共产党，大学学历，高级农艺师。
1978年10月至1982年8月，华中农学院植物保护系植物保护专业学习；
1982年8月至1984年6月，任农牧渔业部农业局植保处干部；
1984年6月至1988年4月，先后任农牧渔业部办公厅秘书、科员、副处级秘书（其间：1987年4月至1988年4月，挂职任湖北省鄂西土家族苗族自治州政府扶贫办副主任）；
1988年4月至1989年8月，任农业部办公厅扶贫办副主任、部长办公室副处级秘书；
1989年8月至1990年11月，任农业部综合计划司区域开发处负责人；
1990年11月至1992年6月，先后任农业部综合计划司办公室副主任、主任；
1992年6月至1993年10月，任农业部综合计划司投资基建处处长；
1993年10月至1994年7月，任中国动植物检疫总所副所长（副局级）、党组成员；
1994年7月至1998年7月，任中国动植物检疫局副局长、党组成员（其间：1996年3月至1996年7月，中央党校进修二班学习）；
1998年7月至2000年12月，任国家出入境检验检疫局动植物监管司司长；
2000年12月至2001年3月，任国家出入境检验检疫局副局长（正局级）、党组成员；
2001年3月至2001年8月，任国家质量监督检验检疫总局党组成员；
2001年8月至2004年9月，任国家质量监督检验检疫总局党组成员、动植物检疫监管司司长（兼）；
2004年9月至2006年6月，任国家质量监督检验检疫总局党组成员（其间：2005年9月至2006年1月，中央党校省部级进修班学习）；
2006年6月至2012年8月，任甘肃省政府党组成员、省长助理；
2012年8月至2014年7月，任甘肃省政府党组成员、省长助理，庆阳市委书记，庆阳军分区党委第一书记；
2014年7月至2014年11月，任甘肃省副省长、省政府党组成员，庆阳市委书记，庆阳军分区党委第一书记；
2014年11月至2017年3月，任甘肃省副省长、省政府党组成员，省科协主席，省残联主席，省红十字会会长，省国际文化交流协会理事长；
2017年3月起，任贵州省委常委，省纪委书记；
2018年1月，当选贵州省监察委员会主任。
夏红民同志是十九届中央纪委委员，十一届、十二届贵州省委委员，十一届、十二届贵州省纪委委员。
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