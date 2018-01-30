原标题：传奇，致敬！他用算盘造出一架核潜艇，成中国定海神针！

一穷二白的年代，他凭借一个算盘，开始研制核潜艇！

黄旭华：“哪有现在的什么计算机啊，没有，我们只有算盘。”

挑战极限，62岁总设计师笑对生死考验！

黄旭华：“有些人给家里写了遗书啊。”

工作保密，30年隐姓埋名不能和家人相见！

黄旭华：“我忍住啊，这忍住的心情，只有我自己晓得。”

以身许国，93岁高龄仍然坚持工作！

黄旭华：“做到我不能做为止。”

2017年11月17号，在人民大会堂金色大厅，习近平总书记拉着一位白发苍苍的老人的手，请他坐在自己身边。48年前，正是他、亲手把中国第一艘核潜艇推进大海。他就是被称为“中国核潜艇之父”的黄旭华。

一项秘密使命改变了他的人生

1958年夏天，黄旭华被上海船舶工业局派往北京出差。但对出差的具体任务，单位领导却只字未提。在北京公主坟附近，黄旭华找到了目的地，这是一个偏僻幽静的院落，戒备森严。离开上海时，连一件多余的衣服都没带的黄旭华，从此在这里度过了长达五年与外界隔绝的生活。

黄旭华从事的秘密使命被称为“09计划”。29人组成的团队，大都是30岁左右的年轻人。34岁的黄旭华之所以成为其中一员，是因为他不仅学的是造船专业，而且还曾经到苏联学习过常规潜艇知识。

黄旭华和他的同事们很清楚，国家如此迫切地把研制核潜艇提上日程，是迫于当时复杂的国际形势。

1954年1月，美国第一艘核潜艇“鹦鹉螺号”服役。1957年，苏联第一艘核潜艇下水。

核潜艇的出现，把一个国家的战略防御从陆地推向遥远的大海。它不仅可以携带战略导弹，摧毁任何目标。更可怕的是，它长时间潜伏水下，无影无踪，令对手防不胜防。

黄老说，“在那种时代背景下，中国必须有核潜艇，为了保卫我们的国家安全，为了保卫我们海边的资源，为了遏制美国的核讹诈。”

1958年6月，中国核潜艇研制工程的第一份文件——《关于开展研制导弹原子潜艇的报告》，得到中央批准。自此，中国的核潜艇事业，踏上了蛟龙入海的漫漫征途。

研制核潜艇是一项庞大复杂的工程。涉及水下航海技术、水下机动核电技术、导弹兵器装备技术等众多领域。当时的中国不仅没有任何参考资料，包括黄旭华在内，甚至没有人见过核潜艇长什么样子。

1959年国庆，苏联的最高领导人赫鲁晓夫访华。正是在此期间，中国政府希望苏联老大哥能够提供核潜艇技术支持，但赫鲁晓夫的回答却是：“中国想研制核潜艇，那简直异想天开”。面对苏联人的拒绝，毛泽东发出了这样的誓言：“核潜艇，一万年也要搞出来”。

不具备条件怎么办？作为总体研制的负责人，黄旭华提出“骑驴找马”！没有条件就自己创造条件。他让研究人员从国外保密控制极其严格的报刊资料中，寻找蛛丝马迹。

有人从香港带回一个美国“华盛顿号”核潜艇的玩具模型，他们就从这个玩具入手，研究核潜艇的构造。没有计算机，庞大的数据运算他们就用算盘一点一点完成。到1962年，黄旭华和同事们已经探索到关键技术157项，完成实验课题254项，一切进展顺利。

然而就在大家的报国热情熊熊燃烧的时候，中央突然做出决定：核潜艇工程———“下马缓行”。

一穷二白的年代，他造出不可思议的神话

黄旭华的老家是广东省汕尾市的田墘镇，父亲是一位当地很有名望的老中医。14岁以后，黄旭华辗转广东、广西几地读书，并于1945年参加了国民政府的大学招生考试。被上海交大录取。

从青年时代起，面对国家和民族遭遇的深重苦难，黄旭华逐渐树立起了科技报国的远大理想。“我当时想我不能学医，学医改变不了国家。我要学造船，抵御列强从海上对我们的侵略”。

1949年7月，从国民政府的国立交通大学顺利毕业的黄旭华，3个月后，成为了新中国华东区军管会船舶建造处的一名技术员。

到1958年，他加入了秘密研发核潜艇的团队。从此保守秘密、完成使命，制成中国第一艘核潜艇，就成了黄旭华矢志不渝的毕生追求。

因此当国家决定“09计划”下马的时候，黄旭华并没感到失落，他知道这是当时的共和国所能做的唯一选择。上世纪60年代初，国民经济遭遇严重困难，国力难以支撑核潜艇的研制，必须为另一项国家绝密工程——原子弹的研发让路。

黄旭华坚信，“09计划”一定还有重启的那一天。项目叫停后，大部分人都走了，但黄旭华没有走。他和少数一批留下来的同事继续进行理论攻关和科学实验。

1964年10月16日下午3点，原子弹成功爆炸的惊雷响彻神州、震惊世界。

黄旭华敏感地意识到，核潜艇研制的第二个春天就要来了。1965年3月20日，周恩来总理主持召开中央专委第11次会议，正式批准核潜艇工程重新上马。

重新上马的核潜艇秘密研发总部，设在中国北方的一个岛上。一大批解放军官兵、技术工人和大学毕业生，怀揣报国梦想，从四面八方来到这里。

为了工作方便，黄旭华把妻子和年幼的女儿接到身边。但岛上生活条件之艰苦，是他们始料未及的。

据黄旭华的大女儿黄燕妮回忆，那时，“地瓜叶和红薯都一起煮在里头的，好一点的挑出来是我父亲吃，差一点的去喂猪，也就是说和猪在同一个锅里煮吃的东西。”

高粱面，是高粱壳和米一起磨成的面，又苦又涩，扎得嗓子疼，吃完了好多人便秘。过年过节，单位贴出布告，为欢度春节，每家每户供应红方（豆腐乳）两块。

在国民经济困难时期，黄旭华和他的同事们——这些从事着中国最尖端工程的科学家，每天都要面对的是饥肠辘辘。艰苦的生活条件，丝毫没有影响黄旭华对核潜艇事业的信心和努力。在异常艰难的条件下，黄旭华和同事们完成了为中国核潜艇定位、定型这样一个重大课题。

从世界成功的经验看，核潜艇主要有两种造型模式：一种是常规型，一种是水滴型。水滴型当然最好！但美国为了制成水滴型，先后经历了“常规型加核动力”、“水滴型加常规动力”、“水滴型加核动力”三个阶段，花了11年时间。中国的路该怎么走呢？

黄旭华认为，中国没必要重复美国的老路，应该三步并成一步，直接研制水滴型。这个观点得到了聂荣臻元帅的支持。这样，中国第一艘核潜艇的外型，正式确定为水滴型。

在无比简陋的条件下，在生活困难的日子里，黄旭华和8000多名解放军官兵、工人、技术人员一起，怀着为祖国奉献的光荣感和责任感，不分昼夜、忘我劳动。核潜艇的各项施工进度，大大加快。

1970年12月26日，中国第一艘核潜艇在鲜花掌声欢呼声中，徐徐驶向大海。从1958年立项到1970年下水，仅用了十二年时间。

1974年8月1日，中央军委发布命令，中国第一艘核潜艇“长征一号”，正是编入海军序列。

1985年11月25日，“长征一号”核潜艇进行了长达数月的自持力考核训练航行，创下了核潜艇最大自持力新的航行记录。

当外界好评如潮的时候，黄旭华没有沾沾自喜。他知道，第一艘核潜艇还不能算圆满成功，它还没有通过极限深度下潜试验。只有通过了极限深潜，那才算大功告成。

“对国家的忠，就是对父母最大的孝”

1988年春天，极限下潜试验在南海悄悄进行。对我国第一艘核潜艇来说，这是必须通过的严峻考验。但试验进展得并不顺利。对于极限深潜，170多名参战人员，全都忧虑重重。

世界上已有10多艘核潜艇在测试或航行时沉没了。在大海深处，一块扑克牌大小的钢板，承受水的压力是一吨重。艇体任何一块钢板不合格、一个阀门封闭不足，都可能导致艇毁人亡。

为了稳定大家的情绪，保证试验顺利进行，黄旭华作出一个大胆决定——跟官兵一道下潜。

回到家里，黄旭华把这个决定告诉了妻子。下潜能否成功？能否平安归来？他要做出最坏的打算。妻子李世英和黄旭华在同一个单位工作，她知道深潜的意义，更知道深潜的危险，但她毅然支持黄旭华的决定。

试验如期进行！ 100米、150米……，每下潜一个深度，就要记下有关参数。突然，不知从什么地方，传来一阵奇怪的声响。对此，黄旭华却波澜不惊、沉着冷静。他知道，这个响声是艇身受到海水压力之后的正常反应。

试验成功了！黄旭华和170多名官兵合影留念。这是世界核潜艇史上，中国人最有底气的一张照片！黄旭华，让世界看到了中国军工事业的底气和胆魄！

深潜试验的结果令人振奋！但为了这一结果，黄旭华整整奋斗了30年，也苦苦等了30年。30年，一万多个日日夜夜，他没能回一趟家，没能看一眼自己的父母。

黄旭华从事的工作，在当时是国家的最高机密。绝对不能泄露工作单位，工作性质和工作任务。所有人员不仅不能回家，就连写信都不能透露半点信息。

黄旭华和广东老家的父母、兄弟姐妹，几乎失联。“老三，你在哪里，做什么工作？”“老三，父亲病重，为什么不回来？”“老三，你忘记家人了吗？”面对亲人的质疑和询问，黄旭华只能忍住泪水，把家书悄悄塞到抽屉里。

二哥病重，他不能回去；父亲去世，他不能回去。兄弟姐妹都说，三哥不要这个家了，不要生他养他的父母了。

1987年，上海《文汇月刊》刊登报告文学《赫赫而无名的人生》，首次公开报道了中国核潜艇总设计师的传奇事迹。黄旭华把这篇文章寄给了母亲。黄旭华的身份部分解密之后，他终于可以回家了。从上一次告别到这一次相见，整整30年！30年，母亲记忆中年轻帅气的儿子，此时已是花甲老翁；30年，儿子记忆中硬朗慈祥的母亲，此时已是93岁高龄。

有人问黄旭华，忠孝不能双全，你是怎么理解？他说，“对国家的忠，就是对父母最大的孝。”

2017年11月17日，在全国精神文明表彰大会上，习近平总书记拉着黄旭华的手，请他坐到自己身边。这个曾经对核潜艇事业作出巨大贡献的老人，获得了新时代的至高礼遇和尊敬。

2014年，中国第一艘核潜艇在游弋深海40年后，光荣退役。它驻进位于青岛的海军博物馆，继续向后辈子孙讲述那段惊天动地的故事。但核潜艇的总设计师却仍在服役。继续担任中船重工719研究所名誉所长。

每天上午9点，他一般先打一趟太极拳，然后会准时来到办公室，开始半天的工作。每周他还要抽出一到两天，到研究所的新址去看看。他没有专车，没有司机，没有秘书。他什么都不要，只关心核潜艇。他说：“今天如果组织上没有叫我退休退下，那我一直坚持工作，做到我不能做为止。从1958年开始一直到今天为止，没有离开核潜艇工作，就是我一个人，这一点我自豪了。”

对自己的一生，黄老把它概括为两个字——痴和乐。《财经人物周刊》栏目向黄老赠送了一件特意准备的礼物。这幅字画的内容，是黄老30年前写的一首小诗。“花甲痴翁，志探龙宫，惊涛骇浪，乐在其中”。黄老表示，这一“痴”一“乐”，正是自己一生的写照。

花甲痴翁，志探龙宫

惊涛骇浪，乐在其中

责任编辑：刘光博