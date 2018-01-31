港媒：北京兑现文保承诺 十三陵1.5万村民将搬迁

参考消息网1月31日报道 港媒称，北京计划将1.5万名村民迁出一处世界文化遗产遗址。明代有13位皇帝和23位皇后葬在这片陵区。

据香港《南华早报》1月28日援引《北京青年报》报道，1月28日北京昌平区区长张燕友表示，按照此次腾退规划，拟对陵区内的村民院落进行集中拆除，初步确定搬迁16个村、1.5万人。

目前， 明十三陵中只有定陵、长陵和昭陵3个对游客开放。张燕友称，根据方案，景区内10个未对社会开放的陵寝及其他妃子坟、太监墓等都将进行保护修缮，逐步做到十三陵世界文化遗产全面对外开放。

报道称，明十三陵位于北京西北郊昌平区内，距京50公里，2003年被列入《世界遗产名录》，除皇帝和皇后外，明十三陵还葬着两名太子和30余名嫔妃。

报道表示，约有1.5万名村民居住在陵区内，其中大多数都是守陵的后代，这一地区的农用地主要是玉米地和果树园。村民们居住陵墓周围。当年申报世界文化遗产时，区政府曾向联合国教科文组织承诺要搬迁，但受各方面因素制约，这一承诺至今未能兑现。

张燕友称：“村民们房子不能翻修新建，也没有其他收入的来源，老百姓的生活水平受到了很大制约。”张燕友还表示，目前区政府正在积极研究十三陵文化遗产保护和利用的相关规划，将综合考虑交通、生态、文物保护等因素，计划在十三陵风景名胜区保护范围之外，规划新建十三陵门户区，来安置拆迁出来的村民，新建一片生态社区。按照征求意见稿，新建社区将坐落在明十三陵附近。

港媒称，十三陵思陵一对石烛台曾于2016年6月24日被盗，随后十三陵特区办事处党政主要负责人等4名处级干部及相关人员受到了免职处理，虽然窃贼也被缉拿归案，失踪的石烛台也被追回，但这起事件对十三陵的保护和管理问题敲响了警钟。

报道还称，张燕友表示，目前穿过十三陵风景名胜区内的G110、S212（昌赤路）和S308（怀长路）， 对景区内文物保护和管理有较大影响。区内相关专业部门已经进行前期研究将这三条道路进行调整，景区未来也将进行封闭管理。

资料图：2011年9月，明十三陵最后一座未修缮陵寝——裕陵正式开工修缮。工人从裕陵残破的明楼下走过。

责任编辑：刘德宾 SN222