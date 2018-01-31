墨西哥外长称吸引中方投资程度“前所未有”

新华社墨西哥城1月30日电（记者吴昊）墨西哥外交部长路易斯·比德加赖30日表示，墨西哥吸引中方投资的程度“前所未有”，未来将致力于“不断密切”两国关系。
比德加赖当天出席参议院活动时作出上述表述。他表示，墨西哥对外政策最重要的进展之一，就是将墨中战略伙伴关系提升为全面战略伙伴关系。他指出，中国是亚洲地区近十年来经济增长最快的经济体，不久将成为世界消费产品主要市场。
他说，中国-墨西哥投资基金设立以来，推动中国在墨西哥能源和电信等领域开展投资。中国加大对墨西哥企业投资促进了相关产业发展。比德加赖表示，未来墨西哥将致力于“不断密切”同中国的关系。
2013年，中墨两国元首宣布将两国战略伙伴关系提升为全面战略伙伴关系。目前，中国是墨西哥第二大贸易伙伴，墨西哥是中国在拉美的重要贸易伙伴。
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