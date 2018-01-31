中国拟深化教师队伍改革 完善待遇提升保障机制

资料图：“90后”老师在给学生上课。郭红 摄

中新社北京1月31日电 （马海燕 夏煜）《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》31日对外发布。中国将用5年左右时间，让教师队伍规模、结构、素质能力基本满足各级各类教育发展需要。

《意见》明确了新时代教师队伍建设的目标任务：经过5年左右努力，教师培养培训体系基本健全，职业发展通道比较畅通，事权人权财权相统一的教师管理体制普遍建立，待遇提升保障机制更加完善，教师职业吸引力明显增强。

到2035年，教师综合素质、专业化水平和创新能力大幅提升，培养造就数以百万计的骨干教师、数以十万计的卓越教师、数以万计的教育家型教师。教师管理体制机制科学高效，实现教师队伍治理体系和治理能力现代化。教师主动适应信息化、人工智能等新技术变革，积极有效开展教育教学。

《意见》提出，要让尊师重教蔚然成风，广大教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感，教师成为让人羡慕的职业。

同时，《意见》围绕全面加强师德师风建设，不断提升教师专业素质能力，深化教师管理综合改革，不断提高教师地位待遇，确保政策举措落地见效等方面提出了具体举措。

针对社会关注的师德失范、学术不端等问题，《意见》提出，推行师德考核负面清单制度，建立教师个人信用记录，完善诚信承诺和失信惩戒机制。

为振兴教师教育，《意见》明确，实施教师教育振兴行动计划，建立以师范院校为主体、高水平非师范院校参与的中国特色师范教育体系。

为理顺体制机制，《意见》提出创新和规范中小学教师编制配备，优化义务教育教师资源配置，完善中小学教师准入和招聘制度，深化中小学教师职称和考核评价制度改革等。

《意见》还确立了公办中小学教师作为国家公职人员特殊的法律地位，明确中小学教师的权利和义务，强化保障和管理。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222