天津机场春运期间香港台北等热点城市航线加班

资料图：旅客在机场候机。 蒙钟德 摄 图片来源：视觉中国

中新网天津1月31日电 （记者 张道正）记者31日从天津机场获悉，为满足广大旅客出行需求，天津机场积极争取航空公司合理编排春运期间的航线航班，新增、加密、恢复了悉尼国际通航点，同时香港、台北、曼谷、普吉等热点城市的航线进行了加班，能够有力缓解春运期间“一票难求”的局面。

2018年春运自2月1日开始至3月12日（农历十二月十六至正月廿五）结束，共计40天，相较2017年晚了19天。天津机场方面初步预测，春运期间将运送旅客248万人次，与去年春运同期相比增长达到16.1%。

历年春运的客流均表现为学生流、务工返乡流、探亲旅游流的相互叠加，今年春节假期相对较晚，客流高峰将呈现来得晚、时间短、峰值高的特点。预测节前客流高峰将出现在腊月二十七到除夕，节后客流高峰则将出现在正月初四至初六。

天津机场方面透露，目前根据各航空公司机票销售情况来看，国内方面，比较热门的目的地城市为上海、广州、深圳、三亚、海口、成都、哈尔滨、武汉、长沙为主；国际（地区）航线热门目的地则主要集中在香港、曼谷、新加坡、济州、首尔、普吉、东京等城市。总体来说，春节前后的航班均票源紧张，大部分航班的客票是全价出售。

为满足广大旅客出行需求，天津机场积极争取航空公司合理编排春运期间的航线航班。春运期间，国内方面航空公司计划新增、加密、恢复天津至兰州、长沙、温州、汕头、十堰、郑州、连云港、洛阳、宁波等地航线航班；国际（地区）方面，新增、加密、恢复了悉尼国际通航点，同时香港、台北、曼谷、普吉等热点城市的航线进行了加班，能够有力缓解春运期间“一票难求”的局面。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222