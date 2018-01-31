原标题：近万吨垃圾倾倒长江追踪：8艘船只押返原装载码头

中新网合肥1月31日电（记者吴兰）31日，安徽省环保厅对长江非法转移、倾倒固体废物案件基本情况进行通报。

这是在安徽省铜陵市义安区一处长江堤坝内的倾倒点，凹处呈红褐色，旁边随处可见白色垃圾，刺鼻的气味随风飘来。

记者从当日的新闻通气会上获悉，倾倒近万吨危险废物和固体废物的8艘船舶，被押返原装载码头，待固废检测鉴定结果出来后，根据固废属性情况，若是危险废物，将按照危险废物处置办法予以安全处置，同时对倾倒地造成的生态环境损害进行评估，造成公私财产30万元以上的，将移送司法机关依法追究相关人员刑事责任。

据介绍，2017年汛期过后，长江航运公安局芜湖分局通过侦办“10.12”重大污染环境案，牵出多条由浙江、江苏向我省境内非法转移危险废物和固体废物的案件线索。

长江航运公安局芜湖分局在铜陵段查扣7艘非法转移疑似固体废物的船舶，在马鞍山段查扣1艘非法转移生活垃圾的船舶，8艘船舶共计装载固体废物近7千吨。

长江航运公安局芜湖分局通过对铜陵段查扣的7艘船主进行询问，其中3艘船的船主交代，曾于11月初将2400余吨固体废物倾倒在铜陵市上江村的江滩上，固体废物属性不明，待专业鉴定机构进行检测鉴定以后予以确认。另外一处倾倒点位于铜陵义安区朱永路长江堤坝内（江滨村）倾倒危险废物（酸洗污泥）62.88吨，公安部门已刑事立案。

通过“10.12”侦办案件，揭开了固体废物跨省非法转运由陆路改为水路的“黑幕”，一些船舶利用长江航道，分别从江苏、浙江等地装载大量危险废物与一般固废的混合物以后，以安徽省部分地方制造砖瓦需要生产原料为名，非法转运至安徽省境内倾倒，形成了非法“产业链”。犯罪嫌疑人了采取将危险废物与一般固废混合、再在表面覆盖黄土的做法，蒙混过关，逃避检查，具有较强的隐蔽性。必须多部门联合，加大打击此类环境污染犯罪行为，彻底杜绝利用水路非法转移、倾倒固废和危废现象发生，确保长江沿线及安徽省生态环境安全。

案件发生以来，安徽省环保厅高度重视这起环境违法案件的查处工作，与公安、检察等机关加强沟通协调，密切协作，形成工作合力。

在对铜陵市上江村的江滩上的固体废物，以及7艘船只所载不明固体废物进行采样，共计采集固体样品22份、渗滤液样品5份，全部交由安徽省环境监测站进行检测分析。初步判定为疑似危险废物，并向公安机关出具了初步检测结论。

安徽环保厅专文要求铜陵市环保局聘请有资质机构，对倾倒地进行环境损害鉴定评估，积极配合公安机关将非法转移固体废物的船只押回原装载码头，移交当地有关行政执法部门处理。此外，还分别函请江苏省环保厅、浙江省环保厅协助处理相关遣返事宜。

截至目前，8艘被扣押船只已有7艘安全押回原装载码头，分别是江苏省江阴市长泾镇码头（2艘）江阴市长泾镇范庄码头（1艘）、苏州市吴江区震泽镇宏程码头（1艘）、苏州市吴江区同里镇夹浦桥海事码头（1艘）；浙江省平湖市广陈镇创达码头（1艘）、湖州市南浔洋南码头（1艘）。剩余1艘将于今日中午抵达江苏原装载码头。

下一步，安徽省环保厅责成铜陵市环保局履行属地管理责任，对倾倒现场布设警戒线、设置警告牌，实施必要的覆盖等环境风险防范措施。会同安徽省公安厅、省住建厅、省交通厅联合开展全省固体废物非法转移、倾倒、处置专项整治行动，实行联防联控等。（完）

责任编辑：张建利