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平昌冬奥会中国体育代表团今天在京正式成立

平昌冬奥会中国体育代表团今天在京正式成立
2018年01月31日 15:23 央视新闻
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　　原标题：平昌冬奥会中国体育代表团1月31日在京正式成立

　　平昌冬奥会中国体育代表团1月31日在京正式成立，本届冬奥会中国体育代表团共获得82个参赛资格，将参加5个大项、12个分项、55个小项比赛。除温哥华女子冰球队参赛外，这是获得参赛资格、参赛项目最多的一次，其中单板滑雪平行大回转、跳台滑雪、雪车等都是首次获得奥运会参赛资格。国家体育总局局长苟仲文担任代表团团长。（央视记者 杨威 曾文甫）

责任编辑：张建利

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