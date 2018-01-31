明日起复兴号开行范围扩大:新增17列涉及六省一市

原标题：明日起“复兴号”开行范围扩大：新增17列列车涉及六省一市

2月1日，春运即将拉开大幕。

1月31日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从中国铁路上海局集团有限公司获悉，2月1日起铁路部门扩大“复兴号”开行，新增开长三角至长沙、南宁等方向17列“复兴号”，开行范围涉及上海、浙江、江苏、安徽、江西、湖南、广西六省一市。

至此，该集团公司开行的“复兴号”总数达到47列，途经京沪高速、沪昆高速、沪宁高速高速、宁安客专、宁杭高速、金温线、杭深线等7条线路运行；开行范围覆盖上海、北京、天津、浙江、江苏、安徽、山东、江西、湖南、福建、广西、贵州、云南等13个省市的53个地级市。该集团公司“复兴号”动车组车底配属量由25组增加至35组，约占全国“复兴号”动车组车底总数的63.6%。

新开行的17列“复兴号”分别为：上海虹桥~长沙南G1341次、长沙南~上海虹桥G1356次、上海虹桥~宁波G7527次、宁波~上海虹桥G7502次、南京南~南宁东G1503次、南宁东~南京南G1504次、南京南~丽水G7643次、丽水~上海虹桥G7348次、上海虹桥~金华南G7347次、金华南~南京南G7644次、南京南~上海G7229次、上海虹桥~芜湖G7218/9次、芜湖~南京南D5644次、上海虹桥~南昌西G4915次、南昌西~上海虹桥G4916次、杭州东~南昌西G4917次、南昌西~杭州东G4918次。上铁集团公司“复兴号”开行范围扩大至广西省，增加的地级市有桂林、柳州、来宾、南宁等7个。

“复兴号”是按照时速350公里运营研发制造的中国标准动车组，集成了大量现代高新技术，其安全性、经济性、舒适性以及节能环保等性能有较大提升，能适应中国地域广阔、温度横跨正负40摄氏度、长距离、高强度等运行需求，是名副其实的“高端定制”。

中国铁路上海局集团有限公司是全国铁路春运旅客发送量最大的铁路局集团公司，客发量约占全国铁路的五分之一；2018年春运预计发送旅客7140万人，同比增加449.6万人，日均发送旅客达178.5万人。该集团公司不断丰富、优化客运服务产品供给，计划开行1114.5对客车（其中动车组766对、占开车总量68.7%）。

责任编辑：霍宇昂